Maske cezaları yargıdan dönüyor

Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen maske takma zorunluluğuna uymayan vatandaşa kesilen idari para cezası kanunilik ilkesine uygun olmadığı gerekçesiyle yargıdan döndü

Fatih ÖZKILINÇ- Pandemi nedeniyle getirilen maske takma zorunluluğu nedeniyle zorunluluğa uymayan vatandaşa kesilen ceza yargıdan döndü. Geçen yılın Eylül ayında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ikamet eden Semih Ş.’ye evinin önünde maskesiz şekilde bulunduğu için hakkında tutanak tutuldu. Tutanağa istinaden Semih Ş. hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanun’nun 282’inci maddesi gereğince Yunusemre Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 900 TL bedelli idari para cezası uygulandı. İdari para cezasının kendisine tebliğ edilmesinin ardından Semih Ş. Umumi Hıfzıssıhha Kanun’da dayanağı olmayan cezayı yargıya taşıdı.

Ceza kanunilik ilkesine uygun değil

İdari para cezasının kaldırılması yönelik Manisa 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulunan Semih Ş.’yi mahkeme haklı bularak idari para cezasının kaldırılmasına hükmetti. Manisa 2. Sulh Ceza Hakimliği kararında idari para cezası ile ilgili mevzuat hükümlerinin tetkik edildiğini belirterek başvuruya konu idari para cezasının 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden tahakkuk ettirildiği, ancak idari para cezasına konu edilen tedbirin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda bir düzenlemesinin bulunmadığı belirtildi. Mahkeme 5326 sayılı Kabahatler Kanunu' nun 4. maddesinde düzenlenen idari yaptırımlarda kanunilik ilkesi gereğince kabahat oluşturan eylemin açıkça kanunda tarif edilmesi veya idarenin genel ve düzenleyici işlemi neticesinde belirlenebilir olması gerektiği anlaşılmakla başvuruya konu idari para cezasının kanunilik ilkesine uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmakla başvurunun kabulü ile Kabahatler Kanunu'nun 28/8-b maddesi gereğince idari para cezasının kaldırılmasına karar vererek 900 TL bedelli idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verdi.