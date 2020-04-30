Maskematikler  Karşıyaka’da

İzmir Büyükşehir Belediyesi yurttaşların tıbbi maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için metro istasyonlarının ardından Karşıyaka ve Bostanlı vapur iskelelerine de maskematik yerleştirildi. Maskematik uygulaması Karşıyakalılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle kamusal alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesi üzerine yurttaşların tıbbi maskeye erişimini kolaylaştırmak için metro istasyonlarının ardından Karşıyaka ve Bostanlı vapur iskelelerine de maskematik yerleştirildi. Sabahın erken saatlerinde Karşıyaka Vapur İskelesi'ne giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay Maskematik uygulamasını başlattı. Yurttaşlarla sohbet eden Başkan Soyer, İzmirlilerin maskeye daha rahat ve steril bir şekilde ulaşmasını sağlamak için maskematiklerin sayılarını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Soyer, "Karşıyaka'da metro istasyonu olmadığı için bu bölgeden gelen talebi haklı bulduk. Biz üretmeye, maskeleri sağlıklı bir şekilde yurttaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Koronovirüs salgını sürecinde 1 milyon 900 bin yurttaşımıza ücretsiz maske dağıttık. 17 Nisan'dan itibaren metro istasyonlarına koyduğumuz maskematikler aracılığıyla da 13 gün içinde 433 bin maske İzmirliler'e ulaşmış oldu" dedi.

Harika bir düşünce

Karşıyaka İskelesi'ndeki maskematiği kullanan yolcu Mustafa Yılmaz, bu hizmetin yaygınlaşmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "İyi ki İzmir'deyiz, iyi ki İzmirliyiz. Türkiye'de herkes maske ararken biz rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bu bir nimet. Sağ olsun Başkanımız Tunç Soyer" dedi. Yolculardan Sezai Ağustos ise İzmirim kartıyla çok rahat bir şekilde maske paketi alabildiğini belirterek, "Eczaneden alamamıştım. Belediyemizin koyduğu maskematik sayesinde maskemi edinmiş oldum. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Her gün Konak'a gitmek için Karşıyaka İskelesi'ni kullandığını belirten Suat Ünsal ise, "Zaten belediyemiz her sabah maske dağıtıyordu fakat bu hizmeti gördüm çok hoşuma gitti. Tebrik ediyorum. İzmirim kartınızı gösteriyorsunuz o size bir paket veriyor. Çok harika bir düşünce" dedi.

Metro ve vapur yolcuları İzmirim kartla yolculuk bedelini ödedikten sonra içeride bulunan maskematiğe yine İzmirim kartlarını göstererek maske paketini alabiliyor. Bu işlemde İzmirim karttan herhangi bir ücret düşülmüyor. Pakette 5 maske bulunuyor. İzmirim kart kullanıcıları hafta bir kez maske paketi alabiliyor. Maskematikler İzmir'deki 17 metro istasyonu ile Karşıyaka ve Bostanlı Vapur iskelelerinde bulunuyor. n İpek Şentürk

