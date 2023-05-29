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Mavi Bayraklı Ağarpark’ta Sezon 1 Haziran’da Açılıyor

Mavi bayraklı plajı, 850 metre uzunluğundaki kumsalı, prestijli restoran ve kafelerinin yanı sıra spor ve sosyal donatı alanlarıyla Kuzey İzmir’in en gözde tatil rotaları arasında bulunan Ağapark’ta tatil sezonu 1 Haziran’da açılıyor

Mavi Bayraklı Ağarpark’ta Sezon 1 Haziran’da Açılıyor
29 Mayıs 2023 Pazartesi 22:38

Aliağalıların olduğu kadar çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların da günübirlik tatil tercihleri arasında yer alan Ağapark’ın geçen yaz olduğu gibi bu yaz da binlerce kişiyi misafir etmesi bekleniyor.

170 dönümlük faaliyet alanında maviyle yeşili bir arada sunan, İzmir’in mavi bayraklı plajlarından Ağapark’ta, vatandaşlar gündüzleri güneş ve denizin, akşam saatlerinde ise gün batımının eşsiz manzarasını doyasıya yaşayacak.

Hafta içi saat 08.00, hafta sonu ise 07.30’dan itibaren hizmet vermeye başlayacak olan Ağapark’ta, tatilciler tesis içerisindeki şezlong, soyunma kabini, tuvalet, spor sahaları ve piknik alanlarından da ücretsiz faydalanabilecek. 

Etiketler; #Ağarpark #mavi bayrak #aliağa
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