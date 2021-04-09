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“Mavişehir Jeotermal Projesi” Ortak Akıl ile Yürütülecek

TMMOB (Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği) İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı ziyaret etti. İKK Kurulu ziyarette, Mavişehir Bölgesi’nde yapılacak olan Jeotermal Projesi ile ilgili Başkan Tugay ile görüş alışverişinde bulunuldu

“Mavişehir Jeotermal Projesi” Ortak Akıl ile Yürütülecek
09 Nisan 2021 Cuma 13:34

Karşıyaka Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıya; Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kent A.Ş. Murahhas Üye Haldun Ertan, Kordelion A.Ş. Jeotermal Yetkilisi Çetin Karahan ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Jeotermal Komisyonu katıldı.
Toplantıda konuşan TMMOB İKK heyeti; jeotermal projeleri ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve hassasiyetleri anlattı. Jeotermal enerjinin ısınma kaynaklı kullanımı uygulamasının önemi ve kamusal faydası değerlendirilirken, çalışma alanının sulak alan kontrollü kullanım bölgesinde olması, ekolojik hassasiyet, jeotermal sondajlar ve uygulama süreçlerinde olası sorunlar ile ilgili öneriler dile getirildi. Bölgenin taşıdığı özel konum nedeni ile projeye ilişkin karar ve uygulamanın her aşamasında kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesinin ve konuda uzman kamu kurumlarının gözetimi ile yapılmasının önemini vurgulayan heyet, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Mavişehir Jeotermal Projesi nedir?

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kordelion İşletmeleri A.Ş. tarafından yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını İzmirliler ile buluşturmak amacıyla “Mavişehir Jeotermal Projesi” başlatılmıştı.  
Mavişehir Jeotermal Projesi; jeotermal kaynakların ekonomiye ve kamuya kazandırılması, enerji kaynaklarında dışa bağımlılığın azaltılması adına konutlara kamu desteği olarak mevcut yakıt maliyetinden çok daha uygun maliyetli ısınma ve sıcak su kullanım imkanı sunmayı hedeflemektedir. Bu proje ile Balçova ve Narlıdere’deki jeotermal kaynak kullanımına yönelik uygulamaların bir benzeri de Karşıyaka ve Çiğli bölgelerinde hayata geçirilmiş olacak. Sera gazlarının azaltılmasına yönelik birçok çalışma yapan Karşıyaka Belediyesi, jeotermal projesi ile birlikte; Karşıyaka’nın hava kirliliğini de bir nebze olsun azaltılması hedefleniyor.  Mavişehir Jeotermal Projesi ile entegre kullanım planlanmakta olup hem bölgesel olarak ısıtma hem de termal amaçlı sağlık kullanımı yapılacaktır.

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