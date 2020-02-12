Mavişehir Lions Kulübü'ne Soylu başkan

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 118-R yönetim çevresine İzmir'den yeni bir halka daha eklendi. İzmir Pergamon Lions Kulübü'nün geçmiş dönem başkanlarından Lion Dilek Soylu, Karşıyaka Mavişehir Lions Kulübü'nün kurucu başkanı oldu.

Dünya çapında yardım organizasyonları düzenleyen Lions kulüplerine Türkiye'den bir yenisi daha eklendi. Buca Lions Kulübü'nün sponsorluğunda düzenlenen Karşıyaka Mavişehir Lions Kulübü'nün Charter (kuruluş) gecesi Karaca Otel'de gerçekleştirildi. 2012-2013 Konsey Başkanı Necdet Akman'ın yönettiği Charter Gecesi'ne, 118-R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Kemal Cenberci, Geçmiş Dönem Genel Yönetmenleri Ziya Nazlı ile Yusuf Erkan, Buca Lions Kulübü Başkanı Senem Aktoğu, Rehber Üyeler Ayhan Seyfeli ile Tuncay Uncu, Lions kulüpleri başkanları, koordinatörler, kesim başkanları, bölge başkanları ve üyeler katıldı.

Onur duydum

Yeni yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin okunmasının ardından 118-R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Kemal Cenberci ile rehber üyeler Ayhan Seyfeli ve Tuncay Uncu gözetiminde üye kabul töreni gerçekleştirildi.

Kabul töreni ardından konuşan Karşıyaka Mavişehir Lions Kulübü Başkanı Dilek Soylu, geçmişte yaşadığı kulüp başkanlığı tecrübesinin yanı sıra bu kez de kurucu başkan olarak görev alacak olmasından dolayı büyük bir onur duyduğunu söyledi. Yeni hizmet dönemini "Farklılıklarımız Renklerimizdir" sloganından yola çıkarak geçireceklerini ifade eden Başkan Dilek Soylu, "Uzun süredir Lions ailesinin içindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da insanlığa hizmet amacıyla çalışma ve projelerimizi gerçekleştireceğiz. Bizim bu mutlu gecemizi daha anlamlı hale getiren tüm davetlilerimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.