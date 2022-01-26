Mavişehir sahiline Flamingo Doğa Parkı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim kampanyasında söz verdiği 35 Yaşayan Park’tan biri daha Mavişehir’de hayata geçiriliyor. Gediz Deltasının Unesco Dünya Mirası listesine alınması projesi kapsamında Mavişehir sahili Flamingo Doğa Parkı’na dönüşecek. Büyükşehir Belediyesi, Flamingo Doğa Parkı’nın yapımı için önümüzdeki aylarda ihaleye çıkacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim vaatleri arasındaki 35 Yaşayan Park projesinin önemli halkalarından biri daha hayata geçiriliyor. Mavişehir’de su taşkınlarını sona erdiren Mavişehir Kıyı Rehabilitasyon Projesi’ni 37 milyon liralık yatırımla tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de bu alana kentin Yaşam Parkı olacak Flamingo Doğa Parkı’nı kurmaya hazırlanıyor. Bostanlı Balıkçı Barınağı’ndan başlayan ve kuzeye doğru Mavi Ada bölgesini içine alan 1,3 kilometrelik sahil bölgesinde oluşturulacak Flamingo Doğa Parkı, bölgedeki kuş popülasyonu için yeni yaşam alanları yaratacak, kentlinin doğayla bütünleşmesini ve kuş türlerini yakından gözlemlemesini sağlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, parkın yapımı için önümüzdeki aylarda ihaleye çıkacak.

Doğa kent yaşamının parçası olacak



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, doğaya dair politika üretmenin ve uygulamanın yerel yönetimlerin asli görevlerinden biri olduğunu vurguladı. 35 Yaşayan Park’ı şehrin çeperindeki Meles Vadisi, Gediz Deltası, Yamanlar Dağı, Flamingo Doğa Parkı ve Yarımada’da Olivelo Alanı’ndan başlamak üzere tüm il geneline yayacaklarını ifade eden Soyer, “Olivelo Ekolojik Yaşam Parkı’nda çalışmalarımız devam ediyor. Flamingo Doğa Parkı’mızı, UNESCO Dünya Doğa Mirası listesine alınması için resmi başvuruda bulunduğumuz deltanın başlangıç noktasını oluşturan Mavişehir’de kuruyoruz. Gediz Deltası ve Flamingo Doğa Parkı, Yaşayan Parklar projesinin odak noktalarından biri. Buradan Gediz’e bir koridor oluşturacağız. Binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan ve kentin yanı başındaki bu doğal miras artık kent yaşamının bir parçası olacak” dedi.

Deniz içi doğa dersliği



Gediz Deltasının Unesco Dünya Mirası listesine alınması projesi kapsamında 175 bin 500 metrekarelik alanda hayata geçirilecek Flamingo Doğa Parkı ile kentlinin Gediz Deltası hakkında bilgi sahibi olması, bu bölgeyi deneyimlemesi yoluyla koruma-kullanma bilincine sahip olması hedefleniyor. Mavişehir Kıyı Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan kıyı tahkimatı arkasında alanın doğal dokusunu oluşturan tuzcul sulak alanlar, park projesi kapsamında kontrollü olarak yeniden oluşturulacak. Parkta 1,1 kilometrelik bisiklet yolu, ziyaretçi merkezi, deniz içi doğa dersliği, ahşap platformlar, tuzcul sulak alan düzlükleri, 3 kuş gözlem kulesi, 10 seyir dürbünü, kuş tünekleri, denize inen amfi, üzerinde ılgın ağaçlarının bulunacağı ılgınlı amfi, iğde ağaçlarının bulunacağı iğdeli amfi, büfe, idari ofis ve 77 araçlık otopark olacak.

Doğa bulmacaları ile kuşları keşfet



Flamingo Doğa Parkı’nın içinde yer alacak 3 bin 700 metrekarelik oyun alanında ayrıca doğa bulmacaları bölümü olacak. Deltada yaşayan karabatak, sumru, flamingo, tepeli pelikan gibi kuş türlerine ev sahipliği yapacak parkta, bu kuş türlerinin aynı zamanda gerçek ölçülerine uygun maketleri yer alacak. Parkı gezenler hem bu kuş türleri hem de maketleri ile karşılaşarak keyifli vakit geçirecek. Flamingo Doğa Parkı’na 41 farklı türde 85 bin bitki dikilecek.

Çocuklar için oyun parkı



Flamingo Doğa Parkı’nı ziyaret eden çocuklar için oyun alanı da kurulacak. Bu alanda çocukların Gediz Deltasında yer alan biyolojik çeşitlilik, doğal zenginlik ve kültürel miras hakkında bilgi edinirken, çevresine dair farkındalık geliştirmesi ve doğanın korunması konusunda bilinçlendirilmesi oyunlaştırılarak sağlanacak. Oyun parkının yapımında yerel ve doğal malzeme kullanılacak.

Balıkçı Barınağı’na kuş gözlem ünitesi kuruldu



Projenin ilk etap çalışmaları kapsamında Bostanlı Balıkçı Barınağı’nın çıkışına Flamingo Doğa Parkı Bilgilendirme Noktası kuruldu. Gölgelikli toplanma ve oturma alanında 10 bilgilendirme panosu bulunuyor. Bu panolarda Gediz Deltası’nın oluşumu, bölgede yaşayan kuşlar, lagünler, kıyı bataklıkları deltanın sahip olduğu biyoçeşitlilik, deltada balıkçılık, sazlıklar, Üçtepeler ve balıklar konu başlıklarında bilgilendirmeler yer alacak. Bu ünite aynı zamanda delta boyunca yapılacak kuş gözlem aktivitelerinin buluşma ve başlangıç noktası olacak.

Ayrıca balıkçı barınağının içerisinde “Kuş Gözlem Ünitesi” oluşturuldu. Gölgelikli gözlem alanı ve oturma yüzeylerinin yer aldığı ünitede bu bölgede gözlemlenebilen Pelikan, Martı, Sumru, Batağan, Karabatak, Flamingo ve Sakarmeke türleri ile ilgili bilgilendirme panoları yer alacak.