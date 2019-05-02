Maxion İnci Jant'ta Aile Şenliği yapıldı

Maxion İnci Jant Grubu, çalışanlarının ve ailelerinin motivasyonuna ve memnuniyetlerine verdiği değer ve aile olmanın önemine olan inancı doğrultusunda gelenekselleşen 'Aile Şenliği' etkinlikleriyle fabrikalarında bir araya geldi.

İnteraktif çocuk tiyatrosuyla renklenen etkinliklerde Maxion İnci Jant Grubu çalışanları çocuklarıyla mutlu bir gün geçirdi. Maxion İnci Jant Grubu'nun gelenekselleşen Aile Şenliği etkinliğinde tüm çalışanlar, aileleri ile birlikte güzel bir gün geçirdiler. Misafirlerin bando eşliğinde karşılandığı etkinlikte, canlı DJ performansı, çocuklar için şişme oyuncaklar, yüz boyama ve sosis balon gösterileri ve çeşitli ikramlar yapıldı. Maxion İnci Jant Grubu 'Gönülden İşler' topluğunun stant açarak çocuk kitap bağışları topladığı etkinliğe 1800 çalışan ailesiyle katıldı. Cevdet İnci Eğitim Vakfı'na ait Gezici Kütüphaneler de kapılarını çocuklar için açtı.

Genel Müdürlerin açılış konuşmaları ile başlayan şenliklerde İnteraktif Çocuk Tiyatrosu, pandomim ve canlı heykel performansı çocukların ilgi odağı olmayı başardı. Öğle yemeği sonrası çocukların kestikleri 23 Nisan Pastası ile devam eden etkinlik folklor gösterisi, aile fotoğrafı çekimi ve ailelerin fabrika turu ile son buldu.