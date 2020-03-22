MEBGEM'de dersler online sistem üzerinden yürütülecek

Koronavirüs(Covid-19) tehlikesi nedeniyle eğitime ara veren Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Kurs Merkezi(MEBGEM) uzaktan eğitimlerini 18 Mart itibariyle başlattı

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Koronavirüs(Covid-19) salgını nedeniyle, Türkiye'de eğitim kurumları geçen hafta itibariyle iki hafta süre ile tatil edilmişti. Bu kararın ardından eğitimlerine ara veren Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Kurs Merkezi(MEBGEM), yaptığı hazırlıklar sonrası 18 Mart tarihi itibariyle uzaktan eğitime başladı. 2 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü MEBGEM'de öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için, öğretmenler ve öğrenciler arasında kurulan online sistemle eğitimler devam ediyor. Ders videolarını Yeni Menemen TV kanalı üzerinden öğrencilerine ulaştıran Menemen Belediyesi, İzmir'de bu sistemle eğitime başlayan ilk belediye oldu. Menemen Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu proje ile eğitimler, okulların açılacağı tarihe kadar devam edecek.

Öğrencilere 'Evde kal' uyarısı

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, MEBGEM'de uzaktan eğitimin başlaması sonrası konu ile ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilere evden çıkmayın uyarısında bulundu. Her şeyin sağlıklı ve eğitimli nesiller yetişmesi için olduğunu ifade eden Başkan Aksoy, "Verdiğimiz uzaktan eğitimlerle öğrencilerimizin derslerinden geri kalmamalarını sağlıyoruz. Bu süreç elbet geçecek. Ama en az zararla atlatmak bizlerin ellerinde. Öğrencilerimizden evlerinde kalmalarını ve derslerini aksatmamalarını istiyoruz" dedi.



