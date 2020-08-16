Meclis bu kez Çandarlı Kalesi’nde 

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün talebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Çandarlı Kalesi’nde yapılacak.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün İzmir Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclisi ikinci oturumunun Çandarlı Kalesi’nde yapılması talebine büyükşehir meclisinden olumlu cevap geldi. Yapılacak meclis ile tarihi meclislere Dikili’de eklenmiş olacak.

Mecliste talepte bulundu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ağustos Ayı Olağan Meclisi'nin ikinci oturumunu Bergama Asklepion’da gerçekleştirmesinin ardından meclis toplantısının üçüncü oturumunda bir istekte Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’den geldi. Başkan Kırgöz, Dikili’de bulunan tarihi Çandarlı Kalesi’nde Eylül ayı olağan meclisinin ikinci oturumunun gerçekleştirilmesini isteyerek, “Geçtiğimiz Çarşamba günü meclisimizi Bergama’da 2 bin 500 yıllık alanda gerçekleştirdik. Gerçekten çok güzel ve özel bir meclis oldu. Bende Eylül ayındaki meclisimizi Dikili Çandarlı Kalesi’nde gerçekleşmesini istiyorum” dedi. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Başkan Kırgöz’ün teklifini meclise sundu. Büyükşehir meclisinin olumlu cevabının ardından söz alan Başkan Soyer, “Sevgili başkanım Eylül ayı olağan meclisimizin ikinci oturumunda, Çarşamba günü, Dikili Çandarlı Kalesi'nde meclisimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.