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Meclis üyeleri Narlıdere metrosunu inceledi: İşler tıkır tıkır yürüyor

Çalışmaların yüzde 88 seviyesine geldiği Narlıdere Metrosu’nun inşaatında İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri için bilgilendirme gezisi düzenlendi. Meclis üyelerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu eşlik etti. Özuslu, “Narlıdere Metrosu’nda 600 emekçi kardeşimiz harıl harıl çalışıyor. İşler tıkır tıkır yürüyor” diye konuştu

Meclis üyeleri Narlıdere metrosunu inceledi: İşler tıkır tıkır yürüyor
20 Mayıs 2022 Cuma 14:44

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin üyeleri, yapımı süren 7,2 km uzunluğundaki Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattındaki son durumu yerinde görmek ve inşaat hakkında bilgi almak için şantiyeye indi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın da katıldığı inceleme turunda Raylı Sistem Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon, metro inşaatında yapılan çalışmalar ve son durum hakkında bilgi verdi.

İlk olarak Çağdaş İstasyonu’nda incelemelerde bulunan heyet, tünel içinden yürüyerek Balçova İstasyonu’na gitti. Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Meclisimizin geçen ay yapılan oturumunda AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal tarafından ‘Narlıdere Metrosu'nda imalat durdu' diye bir söylemde bulunulmuştu. Başkanımız Tunç Soyer anında burada gece vardiyasında çalışan arkadaşlarımızla canlı bağlantı kurarak öyle olmadığını, 600 kişiyle imalatların gece gündüz devam ettiğini ispatladı. Talep üzerine Başkanımız bu geziyi tertip etti. Narlıdere Metrosu’nda 600 emekçi kardeşimiz harıl harıl çalışıyor. İşler tıkır tıkır yürüyor” dedi.

Ergenekon: “Yüzde 88 seviyesindeyiz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon ise çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çağdaş İstasyonu’nda kaba işlerin bittiğini ve ince işlere başladıklarını belirten Ergenekon, diğer 6 istasyonda da çalışmaların sürdüğünü ve yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ergenekon, “Ray imalatlarında yüzde 68'deyiz. Yaz sonuna kadar ray imalatlarını tamamlayacağız. Tünel zaten bitmişti. Tüm imalatlar anlamında yüzde 88'deyiz. Hedefimiz önümüzdeki yılın ilk 3 ayında deneme seferlerine başlamak.  2023 yılı ortalarında metroyu işletmeye alıp vatandaşımıza sunmak istiyoruz. Balçova ve Narlıdere Kaymakamlık istasyonlarında otopark imalatlarımız da başlayacak” dedi.

Etiketler; #izmir #metro #narlıdere metrosu
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