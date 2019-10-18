MediaMarkt'tan İzmir'e yeni mağaza

MediaMarkt, 10 yıl önce ilk mağazasını açtığı İzmir'de toplam 6 mağaza ve yaklaşık 13 bin metrekare satış alanına ulaştı.

MediaMarktSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyesi, MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım," İzmir başta olmak üzere, Ege Bölgesi en önemli bölgelerimizden biri, İzmir Hilltown'a açacağımız yeni mağazamızla beraber İzmirli teknolojiseverlere en kaliteli hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

80 mağazaya ulaşacağız

MediaMarkt'ın, 50 yıllık birikimiyle, 14 ülkede, 1000'den fazla mağazası ve 65 bini aşan çalışanı ile yıllık ortalama 2,1 milyar ziyaretçisine hizmet verdiğini hatırlatan Gökyıldırım; Türkiye'de aralıksız devam eden büyümede, Ege Bölgesi ve İzmir'in önemine dikkat çekerek, "İzmir'de 6 farklı noktada varız. Mağaza sayısı olarak İzmir, 3'üncü büyük ilimiz. Hedefimiz 2019 yılını Türkiye'de toplam 80 mağaza ile kapatmak" diye konuştu.

Türkiye'ye her anlamda yatırım

Yenal Gökyıldırım, Türkiye ve Türk tüketicisine sadece mağaza anlamında değil her anlamda yatırım yaptıklarını ifade etti. "Bütün projelerimizde müşteriyi merkeze alıyoruz. Yatırımlarımız; servis ve hizmetlerimizden, tedarik zinciri yönetimimize, e-ticaret kanalımızdan müşterimize dokunduğumuz her alana kadar yayılıyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye pazarı, Avrupa'nın en hızlı büyüyen pazarı olacak. Sektörümüzde 21 alt kategori var ve hepsinin büyüme lideriyiz. Bunu, yaptığımız yatırımlara borçluyuz" diye konuşan Gökyıldırım; 2020 yılı için koydukları 'açık ara liderlik' hedefinde İzmir'in önemine dikkat çekti. Gökyıldırım, Türkiye'nin, gösterilen başarıyla, son 3 yıldır grubun en hızlı büyüyen operasyonu olması sonrası, 2019 başında MediaMarktSaturn'ün global seviyedeki Grup İcra Kurulu üyeliği ve Doğu Bölgesi Operasyon Başkanlığı görevine getirildiğini hatırlatarak, bu atamayla Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Polonya ve İsveç MediaMarkt şirketlerinin de sorumluluğunu üstlendiğini aktardı.

İzmir'de 107 bin üye

"Sadece mağaza açmıyoruz ve mağaza yenilemiyoruz. İş yapış şeklimizi değiştiriyoruz. En önemlisi işimize de yatırım yapmaya devam ediyoruz. İzmir de bu anlamda en önem verdiğimiz kentlerden biri" diye konuşan Gökyıldırım, özellikle yeni devreye giren sadakat programının, tüketicilere sektörde daha önce görülmemiş fırsatlar sunduğunu söyledi. Bugün itibariyle, 107 bini İzmir'den olmak üzere 900 bin üye sayısına ulaştıklarını açıklayan Gökyıldırım, "Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik yatırımlarımızdan bir diğeri ise tüketicilerin marka ile ilişki kurdukları tüm alanları kapsayan Müşteri Memnuniyeti Yol Haritası projemiz. Bu projemizde, müşterinin bizi fark edip iletişime geçtiği ilk andan itibaren gerek mağaza içinde gerekse de online kanallarda başlayan satın alma yolculuğunun her adımını ve sonrasındaki, çağrı merkezi de dahil, satış sonrası servislerin tamamında yaşadığı tüm deneyimi adım adım takip ediyor, talepleri alıyor, değerlendiriyor ve ona göre süreçlerde iyileştirmeler yapıyoruz" diye konuştu.

İzmir ve Ege'ye yatırımlar

-İzmir'e 2009 yılında Balçova mağazası ile giriş yapan MediaMarkt, 10 yıl içinde 6 mağaza ve 13 bin metrekare satış alanına ulaştı. İzmir'in 2019 yılı toplam cirosu içindeki payı ise yüzde 7.

-MediaMarkt Türkiye için İzmir önemli bir merkez. Bu bağlamda, İzmir merkez yanı sıra; Antalya, Denizli, Çanakkale, Edremit, Balıkesir, Aydın ve Bodrum'da bulunan toplam 15 mağaza İzmir'den yönetiliyor.

-İzmir'de, Balçova, Optimum AVM, Point Bornova, İzmir Park ve Forum Bornova mağazaları bulunuyor. Ege Park'ta bulunan mağaza yerine açılacak İzmir Hilltown'da teknolojiseverlere yaklaşık 350 metrekare alan artışıyla daha iyi hizmet hedefleniyor.

-E-ticaret verilerine göre İzmir en çok trafik alan 3'üncü şehir. Toplam web sitesi trafiğinin yüzde 10'u İzmir'den geliyor.

-Ege Bölgesi olarak toplam satış alanı 32 bin 116.