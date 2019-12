Medya okuryazarlığını sahada araştıracaklar

Bornova İlçe Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, EÜ İletişim Fakültesi akademisyenlerince hazırlanarak hibe almaya hak kazanan Erasmus + projesinin anlaşması EÜ Rektörlüğü ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalandı.

Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Ege Üniversitesi, Bornova Anadolu Lisesi, Tülay Aktaş İşitme Engelliler Okulu, Amsterdam Üniversitesi, Floransa Üniversitesi ve İtalya ve Hollanda'dan ortaöğretim okulları iş birliğinde yürütülecek "Okullarda ve Özel Eğitimde Yeni Medya Okuryazarlığı" adlı projenin protokol imza töreni EÜ Rektörlüğü Eski Senato Salonunda gerçekleştirildi. Törene; EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kutsal Turhan, Prof. Dr. Mehmet Ersan, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Bornova Anadolu Lisesi Müdürü Aydın Doğmuş, Tülay Aktaş İşitme Engelliler Okulu Müdürü Erhan Akgözlü, proje yürütücüleri ve akademisyenler katıldı. Törende konuşan Rektör Budak, "İlk ve orta öğretim öğrencilerinin yeni medya okuryazarlık becerilerinin artırılmasında aracı olan öğretmenlerin uluslararası etkileşim yoluyla geliştirmek üzere Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalamak amacıyla bir aradayız. Üniversitemiz İletişim Fakültesi akademisyenlerinden oluşan araştırma ekibinin Erasmus Plus KA 201 programı kapsamında hazırladığı proje, 284 proje arasından hibe almaya hak kazandı. Projemiz ulusal ve uluslararası paydaşlardan oluşuyor. Akademisyenlerimiz, Hollanda ve İtalya'dan da 5 yabancı ortaklarla birlikte yeni medya okuryazarlığı konusundaki uygulama ve deneyimleri sahada gözlemleyecekler. Böylelikle ülkemizle diğer ülkeleri kıyaslayacaklar. Akademisyenlerimiz, uluslararası etkileşim sayesinde iyi uygulamaların ülkemize kazandırılmasına da rehberlik edecekler. Proje ekibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, "Üniversitemizde Rektörümüz öncülüğünde her akademik birimde olduğu gibi, İletişim Fakültesi'nde de akademisyenlerimiz, toplumumuzu ve geleceğimizi yakından ilgilendiren önemli projelere imza atıyorlar. Daha da önemlisi uluslararası paydaşlarla birlikte çalışarak hem ülkemize hem de üniversitemize katkıda bulunuyorlar. Araştırma ekibimizi kutluyorum" dedi.

Yeni fırsatlar sunuyor

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Köseoğlu, "Projemizin temel konusu, yeni medya okuryazarlığı. Bu kavram, özellikle dijital medya ortamlarına erişebilme, pek çok farklı mecra ve mesaj formatını sınıflayabilme, medya mesajlarını doğru biçimde irdeleyebilme ve bu mecralarda kaliteli içerik üretebilme becerileri ile ilgili. Bu becerilerini artıran kullanıcılar için yeni kariyer ve iş olanaklarının önü açılıyor. Dolayısı ile projemizin bir ayağını dijital mecralardaki girişimcilik konusu oluşturuyor. Yani proje uzun vadede istihdam konusuna da katkıda bulunacağından, Avrupa Birliği'nin sağlıklı büyüme stratejisine de uyan bir proje. Projenin araştırma ekibi olarak Hollanda ve İtalya'da bulunan proje ortağı meslektaşlarımızla birlikte çalışıp Avrupa'daki iyi örnekleri yerinde gözlemleyerek, bunları Türkiye'ye uyarlamak amacındayız. İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler, bu birikimi aktarmak istediğimiz grubu oluşturuyor. Öğrencilere ulaşmak konusunda projenin ortağı olan liselerimizin öğretmenlerine çok önemli roller düşüyor. Öğretmenlerin bir kısmı İtalya ve Hollanda'da yeni medya okuryazarlığı konusunda çalıştaylara katılacak. İşitme engelli öğrencileri ve öğretmelerini de kapsayan proje, bu alanda neler yapılabileceğini de odağına koyuyor. Yeni medyanın getirdiği bazı riskler de var. Veri güvenliği, mahremiyet, bağımlılık ve kişisel haklar gibi konularda mağdur olmamak için belirli bir farkındalık gerekiyor. Örneğin bugün kişisel kariyer ve itibarımızın bir de sanal boyutu var. İtibarımızı orada da yönetmemiz gerekiyor. Tüm bunları doğru uygulayabilmek için yeni medya okuryazarlığına ihtiyaç var ve bu bilinci erken yaşlarda edinmek çok önemli" dedi.

Uluslararası ortaklı bir proje

Orta ve lise öğrenimi veren okulların yanı sıra, özel eğitim ihtiyacı olan okullardaki öğretmen ve öğrencilere ulaşmayı hedefleyen proje ile öğretmenlerin, medya okuryazarlık becerilerini uluslararası etkileşim yolu ile geliştirilmesi hedefleniyor. Hollanda ve İtalya'dan da 5 yabancı ortağın bulunduğu proje kapsamında yeni medya okuryazarlık becerisi artmış olan öğretmenler, bu becerileri öğrencilerine aktarabilecek ve girişimciliğe yönelik eğitimlerle, dijital çağa uygun eğitim ve öğretim materyalleri kullanmaya başlayabilecek. Projede EÜ akademisyenleri, farklı ülkelerde yeni medya okuryazarlığı konusundaki uygulama ve deneyimleri gözlemleyerek araştırma alt yapısı oluşturacak. Egeli akademisyenler, uluslararası etkileşim sayesinde iyi uygulamaların Türkiye'ye kazandırılmasına rehberlik edecek. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Özgür Köseoğlu, Doç. Dr. Nahit Erdem Köker, Doç. Dr. Mine Y. Alemdar ve Dr. Öğretim Üyesi Deniz Maden'in hazırladığı "New Media Literacy for School and Special Education- Okullarda ve Özel Eğitimde Yeni Medya Okuryazarlığı" projesi bir süre önce "Erasmus Plus KA 201" programı kapsamında 284 proje arasından ilk 10'a girerek hibe almaya hak kazanmıştı. Proje bu protokol anlaşması ile resmen başladı.