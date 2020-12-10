Medyanın önemi artıyor

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi (EÜİF) tarafından düzenlenen “II. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu (IMS2020)” çevrimiçi olarak başladı.

“Dijital Transformasyon, Gelecek Tasarımı ve Medya” temasıyla yurt içi ve yurt dışından alanında uzman iletişimcilerin katıldığı çevrimiçi sempozyumda medyanın dönüşümü, dijitalleşme ve geleceğin medyası tartışıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Hızla dijitalleşen dünyada medyanın işlev ve öneminin her geçen gün arttığına tanık oluyoruz. Toplumsal gelişimin yansıtıcısı ve uygulayıcısı olan medya, bizleri küresel bir yapının parçası olarak yeniden şekillendiriyor. Bugün medya toplumun tüm bireylerinin yepyeni bir kültürün tanıkları ve taşıyıcıları olmalarına aracılık etmektedir. Yaşanan bu geniş çaplı değişimi göz önünde bulundurduğumuzda konuya bilimsel bir perspektif kazandıran bu tür etkinliklerin önemini bir kez daha idrak ediyoruz” dedi.

Medyanın yapısı da değişiyor

İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişimin medyanın teknik ve içerik yapısını yeniden şekillendirdiğini söyleyen Sempozyum Başkanı, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, “Dijital dilin önerdiği yeni anlayışlar farklı türlerdeki anlatıların niteliğini ve paylaşımını geliştirerek çoğaltmaktadır. Dijital iletişim çağına uyum sağlamak, birey ve toplum olarak belirli pratiklerin hayatımıza girmesini gerekli kılmıştır. Bu noktadan hareketle eski ve yeni haber tasarımından görsel kimlik üzerine düşünmeye medya okuryazarlığından marka iletişimindeki değişimlere genel medya söyleminden trans medya alanına kadar birçok konu da gelişmeler gündelik yaşam pratiklerini değiştirmektedir. Bu yapısal dönüşümler, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak bizi zamana tanıklık etmek ve bu konu üzerine ortak düşünme paydaşları oluşturmanın mümkün olup olmadığını sorgulamak için sempozyumumuzu gerçekleştirmeye yönlendirmiştir” dedi.