Mehmet Ali Susam, 15 günde hem annesini hem de babasını kaybetti

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Yönetim Kurulu Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi 23. ve 24. Dönem İzmir Milletvekili ve İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam, 15 gün içinde ikinci acıyı yaşadı. 14 Nisan tarihinde annesi Nezahat Susam'ı son yolculuğa uğurlayan Susam'ın bu kez babası İsmail Susam (88) vefat etti.

İsmail Susam'ın cenazesi bugün ikindi namazını Müteakip Bursa Orhangazi Çakırlı Köy Camiisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacak. 88 yaşındaki İsmail Susam yaşlılığa bağlı olarak sağlık sorunları yaşarken, 15 gün önce ölen eşinin de sağlığını olumsuz etkilediği belirtildi. 15 gün içinde hem annesini hem de babasını kaybeden Susam'ın oldukça üzgün olduğu gözlenirken, yakınları ve dostları da Susam ve Ailesi'nin acısını paylaştı.