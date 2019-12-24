Mekanın Sahibi Westpark'ta

Organize ettiği etkinliklerle tüm İzmirlilerin beğenisini kazanan Ege'nin En Büyük Outlet'i Westpark'ta 27 Aralık gecesi Norm Ender canlı konseri yapılacak! Türkçe rap camiasının öncü isimlerinden Norm Ender, 27 Aralık Cuma akşamı Westpark'ta yeni yıla özel muhteşem bir konser verecek.

Öğrencilik yıllarında amatör kayıtları ile müziğe başlayan Norm Ender, 2000'li yılların başında parçalarının tanınmasıyla ilk stüdyo kayıtlarını yaptı. Zamanla dinleyici kitlesi genişleyen Norm Ender, 2010 yılında yeni ve eski parçalarından oluşan "İçinde Patlar" albümünü yayımladı. Uzun bir aradan sonra "Mekanın Sahibi" parçası ile büyük beğeni toplayıp hayran kitlesini genişleten Norm Ender adından sıkça söz ettiriyor. 27 Aralık Cuma akşamı saat 19:30' da halka açık ve ücretsiz gerçekleşecek bu konsere tüm İzmirliler davetli!