Meles Çayı için tasarım yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meles Çayı ve yakın çevresi için açtığı tasarım yarışmasının son teslim tarihi 17 Eylül. Başkan Soyer, “Meles’in yeniden kent yaşamının omurgası olarak hizmet etmesi, İzmir’in yaşam kültürüne katkısının yanı sıra, kentimizi dünyaya tanıtacak” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentleşme nedeniyle doğal niteliklerini önemli oranda yitiren Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi için açtığı tasarım yarışmasının başvuru aşamasının tamamlanmasına yaklaşık üç hafta kaldı. Yarışmaya katılmak isteyenler 15 Eylül’e kadar projelerini elden, 17 Eylül’e kadar ise kargo yoluyla teslim edebilir. Yarışmayla Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi’nin ekolojik ve kentsel omurga olarak ele alındığı özgün, nitelikli fikirlerin ve iklim krizinin etkilerine dirençli kent vizyonu stratejilerinin elde edilmesi amaçlanıyor.

Bir doğa mirası

Yarışmanın kitapçığı için önsöz kaleme alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Meles Çayı’nın her şeyden önce bir doğa mirası olduğunun unutulmaması gerektiğini dile getirerek şöyle devam etti: “Meles Çayı’nın her şeyden önce bir doğa mirası olduğunu unutmamalıyız. Tarihi İzmir’in hemen yanı başında akan Meles’in bugün geldiği durum, ne yazık ki Kervan Köprüsü’nün izine güçlükle rastlanılan, Kızılçullu su kemerlerinin bir zamanlar kolaylıkla izlenebildiği Kadifekale’den kopuk bir yer haline geldiği gerçeğidir. Bunu değiştirmenin yolu, İzmir’in tarihi hafızası olan Meles’in içinde saklı. Projemiz; Kervan Köprüsü, Kızılçullu Su Kemerleri, Halkapınar Gölü ve pek çok İzmir değerinin gün ışığına çıkarılmasında kritik bir bağlantı işlevi gö recek. Yarışma sonucunda ortaya çıkacak fikirlerin hayata geçirilmesi için, süreci yöneten özel bir yapılanmaya gidilecek. Meles’in yeniden kent yaşamının omurgası olarak hizmet etmesi, İzmir’in yaşam kültürüne katkısının yanı sıra, kentimizi dünyaya tanıtacak ve İzmirli olmaktan bir kez daha gurur duyacağımız önemli bir başarı olacak.”

Ekolojik koridor olacak

Kent içindeki yeşil alan varlığını artırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi’nin öncelikli eylem planı olarak Meles Çayı ve çevresini kentin ekolojik omurgası haline getirmeyi hedefliyor. Bu sayede Orman İzmir Kampanyası’ndaki yeşil koridorlar hedefi için de yeni bir adım atılmış olacak. Proje Kervan Köprüsü, Kızılçullu Su Kemerleri, Halkapınar Gölü gibi değerlerin gün ışığına çıkarılmasında kritik bir işlev görecek. "Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması" için jüri 19 Eylül 2020’de toplanacak ve sonuçlar 25 Eylül’de açıklanacak. n Tarık Bilgin

Jüride kimler var?

Jüri başkanlığını Mimar ve Kentsel Tasarımcı Dr. Devrim Çimen’in yaptığı fikir yarışmasının asil jüri üyeleri Biyolog ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Ferdi Akarsu, Mimar Doç. Dr. Deniz Aslan, Peyzaj Mimarı Sunay Erdem, Peyzaj Mimarı ve Çevre Tasarımcısı Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay, Mimar Prof. Dr. Arda İnceoğlu ve Şehir Plancısı Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu’ndan oluşuyor. Danışman jüri üyeleri ise Şehir Plancısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Alper Baba, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Onur Demirci, Şehir Plancısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Zeliha Demirel, Mimar Prof. Dr. Deniz Güner, Biyolog Doç. Dr. Serdar Şenol ve Mimar Hasan Topal şeklinde sıralanıyor.