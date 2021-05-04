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Meles ve Arap deresinde koku temizliği!

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Körfez’e bağlanan Meles ve Arap derelerinin periyodik temizlik çalışmalarına başladı. Kapanma sürecinde faaliyetlerini hızlandıran ekipleri sahada ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koku ve taşkınların önüne geçecek çalışmaların 15 gün içinde tamamlanacağını söyledi

Meles ve Arap deresinde koku temizliği!
04 Mayıs 2021 Salı 13:20

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Meles ve Arap derelerindeki temizlik çalışmalarını hızlandırdı. İki ayrı bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan da eşlik etti. Başkan Soyer, önce Meles ardından Arap Deresi’ne de geçerek bilgi aldı ve ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Soyer, sokağa çıkma kısıtlaması sona ermeden dere temizlik çalışmalarının da tamamlanacağını söyledi.   

Körfez’deki sığlaşmanın önüne geçiliyor

Temizlik öncesi susuzlaştırılan Meles’in ağzında biriken çamurun iş makineleriyle alınarak bertaraf edildiğini söyleyen İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, “Yıl boyunca yağışla beraber gelen malzemeler derelerde çamur oluşmasına yol açıyor. Çamuru her sene bahar mevsiminde temizliyoruz. Önce bariyer kuruyoruz ve alanı susuzlaştırıyoruz. Ardından çamuru kireçliyor ve depolama alanına götürüyoruz. Bu sayede hem derenin akışkanlığı sağlanıyor ve kışın taşkınların önüne geçiliyor hem de Körfez’e çamurun gitmesi engellenerek sığlaşma riski ortadan kaldırılıyor” dedi.

Dere temizliğine sokağa çıkma kısıtlaması ve yağmurların beklenenden önce sona ermesi sayesinde erken başladıklarını söyleyen Aysel Özkan, “Vatandaşlarımız bu kısıtlama kalktıktan sonra sokağa çıktığında buradaki çalışmalardan etkilenmeyecekler. Çünkü biz trafiğin en yoğun olduğu bölgelerden birinde bu çalışmayı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Etiketler; #izmir #izsu #izmir büyükşehir belediyesi #meles ve arap deresi
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