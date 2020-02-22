Memleketin Kısmeti Çeşme'de sahnelendi

Türkiye çağdaşlaşma tarihinin en önemli isimlerinden olan Aziz Nesin'in anısına bir vefa ve minnet borcu niteliğinde Ankara Ekin Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen, Aziz Nesin'in hayatının ve dünya görüşünün anlatıldığı "Memleketin Kısmeti" oyunu izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Memleketin Kısmeti Çeşme'de sahnelendi
22 Şubat 2020 Cumartesi 09:35

Çeşme Belediyesi tarafından "Çeşme'de kışın da hayat var" sloganı kapsamında düzenlenen kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Değerli Tiyatro Oyunu Yazarı Haluk Işık'ın, Aziz Nesin'e ithafen yazdığı; ülkemize, bireysel ve toplumsal hayatlarımıza pencereler açmaya çalışırken, derinlerde yatan gerçekleri düşündüren, bizi bizle yüzleştiren 2 perdelik müzikli güldürü oyunu "Memleketin Kısmeti" Çakabey Kültür Merkezi'nde Çeşmeli tiyatro severlerle buluştu.Ankara Ekin Tiyatro oyuncuları tarafından sahnelenen oyunda usta gazeteci ve yazar Aziz Nesin'in hayatı, acı tatlı hatıraları, geçmiş ve bugünün siyasi olaylarına bakış ve duruşu canlandırıldı. Çeşmeliler'in yoğun ilgi gösterdiği "Memleketin Kısmeti" izleyenlerden büyük beğeni topladı. Işıl Poyraz, Bülent Ateşoğlu, Koray Ergun, Suat Ülhan, Murat Ercanlı, Murat Demirbaş, Ersen Ocak ve Burcu Oktav'ın rol aldığı ve başarılı performans sergilediği oyun Çeşmeli sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Çeşme'de güzel şeyler oluyor

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Çeşme'de güzel şeyler oluyor. Düzenlediğimiz kültür sanat etkinlikleriyle Çeşme'de kışın hayat yok algısını yıkarak, sosyal hayatı hareketlendirdik. Sanatın her dalındaki etkinliklerimiz artarak devam edecek. Salonu dolduran Çeşme aileme, oyuncularımıza, yönetmenimize, bu güzel ve anlamlı oyunun bizimle buluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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