Memur refah payı istiyor!

Türk Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Merih Eyüp Demir, "Türkiye Yüzyılı bütününde ülkemizin geleceğini hazırlamakta olan öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımızın ek zam, refah payı ve enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması konularında bir an önce adım atılması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz." dedi

Türk Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Merih Eyüp Demir, kamu çalışanlarına altı aylık dönemler halinde verilen enflasyon farkının maaşlarda yaşanan erimenin telafisi noktasında yeterli olmadığını belirtti. Demir, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2022 Kasım ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanılarak Kasım 2022 fiyatlarına göre yapılan araştırmada dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 18.594,54 lira olarak hesaplandı. Çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı ise 8.554,74 TL olarak belirlendi. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının bir önceki aya göre 525,64 TL, %2,91 oranında arttığını gösterdi.

Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 4.842,18 lira oldu. Kasım 2022 itibari ile ortalama 9.671,19 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %50,07’sini oluşturdu. Kira gideri ise Kasım 2022 ortalama maaşının %19,51’ine denk geldi.

Buna göre bir memur, ortalama maaşının %69,51’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı.

Maaşlar eridi

Açıklanan verileri bir bütün olarak ele aldığımızda; Kamu çalışanlarına altı aylık dönemler halinde verilen enflasyon farkı maaşlarda yaşanan erimenin telafisi noktasında yeterli olmamaktadır. Hali hazırda gerçekleşen enflasyon memur maaşlarına yapılan zammı aşmış durumdadır. Dolayısıyla, maaşlar erimiştir. Bu erime mutfak masrafları dikkate alındığında enflasyonun da üzerindedir.

Türkiye Yüzyılı bütününde ülkemizin geleceğini hazırlamakta olan öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımızın ek zam, refah payı ve enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması konularında bir an önce adım atılması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Yine tüm kamu çalışanlarımız ve emeklilerimiz için de özellikle alt kademeden maaş alan büyüklerimize seyyanen zam ile birlikte tatminkâr oranda bir artış beklentilerinin karşılanması beklentisi özellikle asgari ücrete yapılan artış sonrası artmıştır. Atılacak adımlar; hayat pahalılığının, memurlarımıza ve emeklilerimize olumsuz yansımalarının giderilmesi bakımından önemli bir adım olacaktır.