Memurlar meydanlarda yeni teklif bekliyor

Hükümetin memur ve memur emeklisine 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zam teklifini yetersiz bulan Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilciliği de İzmir Konak Meydanı’nda basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasını okuyan Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi İrfan Toksoy, hükümetten yüzlerini güldürecek, adil ve hakkaniyetli bir teklif beklediklerini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Hükümetin memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6 ve enflasyon farkları teklifini beğenmeyen memur sendikaları ardı ardına basın açıklamasında bulunuyor. Hükümetin teklifini yetersiz gören Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilciliği de İzmir Konak Meydanı’nda basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasını okuyan Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi İrfan Toksoy, 2012 yılından beri gerek zorunlu harcama kalemlerindeki artışlar gerekse döviz, altın, konut gibi kalemlere gelen zamların maaşlara yapılan zamların kat be kat üzerinde seyrettiğini belirterek hayatlarının olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Hükümet teklifi yenilemek zorunda

Kamu çalışanlarının maaşlarının yıl içinde enflasyon kadar bile artmadığını kaydeden Toksoy, “Kamu İşveren Heyeti, memur ve memur emeklilerine 2022 için yüzde 5+6; 2023 yılı için ise yüzde 6+6 maaş artışı öngörüyor. Bu teklif, bizim istediğimizin yarısı bile değildir, dolayısıyla kabul edilmesi de mümkün değildir. Halihazırda yıllık resmi enflasyon yüzde 18,95 seviyesindedir. Muhtemelen 2021 yılı enflasyonu yüzde 20 dolayında gerçekleşecektir. Bütün uluslararası kuruluşlar 2022 yılında Türkiye’de yıllık enflasyonun en iyimser tahminle yüzde 15 olacağını düşünmektedir. Yani önümüzdeki iki yıllık süre içinde enflasyon toplamda en az yüzde 35-40 dolayında gerçekleşecektir. Yapılan teklif ise bu gerçekleri karşılamaktan uzaktır. Bugüne kadar kamu görevlilerinin yaşadığı sorunların temelinde maaş artışlarının hedeflenen enflasyona göre belirlenmesi gelmektedir. Hayallere göre zam verip gerçekleri görmezden gelmenin bedelini kamu görevlilerimiz ödememelidir. Bu nedenle Hükümet, ivedilikle teklifini yenilemek zorundadır” dedi.

“Hakkımız olmayanı masaya taşımıyoruz”

Yapılacak teklifte gerçekleşen enflasyon, büyüme, refah payı, harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi gibi etkenler mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Toksoy, “Sayın Bakan teklifinde sözleşmeli çalışanlarımızın sorunlarının çözüleceğini, 3600 ek gösterge talebimizin kabul edildiğini ve refah payı ile ilgili bir gelişme yaşanabileceğini ifade etmiştir. Bunlar son derece olumlu olmakla birlikte, bu tekliflerin altı doldurulmalı, rakamlar netleştirilmelidir. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak, pazarlık yapmaya zaman kalacak şekilde bir an önce yeni ve kabul edilebilir bir teklifin gelmesi için Hükümete açık çağrıda bulunuyoruz. Bu teklifte toplu sözleşmelerin başında Kamu İşveren tarafına sunduğumuz, Gerçek enflasyon rakamlarının dikkate alındığı kabul edilebilir bir oransal artış; Geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için seyyanen zam; Ülke ekonomisindeki büyümeden kamu görevlilerine de pay verilmesi; Reel gelir artışı sağlanabilmesi için maaşlara refah payı eklenmesi; Kamuda yalnızca memurlara verilmeyen Bayram İkramiyesinin, memurlara da verilmesi; 3600 ek gösterge uygulamasının tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi; Bütün güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi; Yardımcı Hizmetlilerin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınması; Aile yardımı, çocuk parası, doğum ve ölüm yardımı gibi sosyal yardım kalemlerinin çalışanın ihtiyacını karşılayacak şekilde yükseltilmesi gibi konuların mutlak surette yer alması gerekmektedir. Bütün bu unsurların yanında hizmet kollarına ilişkin olarak diğer hususların da sorunları kalıcı bir çözüme kavuşturacak biçimde ele alınması zorunludur. Biz, hakkımız olmayan hiçbir konuyu ve meblağı masaya taşımıyoruz” açıklamasında bulundu.

Memur adil teklif bekliyor

Hükümetten memurun yüzünü güldürecek bir teklif beklediklerini dile getiren Toksoy, “Hakkımızdan aşağısına da rıza gösterecek değiliz.Yıllardan beri “Hakkınız ödenmez” diyerek alkışlanıyoruz; şimdi ise hakkımızın ödenmesini istiyoruz. Biz artık sırtımızın sıvazlanmasını değil, cüzdanımıza insanca yaşamaya yetecek kadar para konulmasını istiyoruz.Sayın Bakanın “Memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözünün gerçekleşmesini; Sözleşmeli personelin haklarının memurlarla eşitleneceği, 3600 ek gösterge teklifimizin kabul edildiği, refah payı uygulamasının değerlendirileceği sözlerinin adının konmasını bekliyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak bizler, reel kayıplarımızın karşılanmasını ve ekonomik büyümeden ve artan milli gelirden bir çalışan olarak hak ettiğimiz payı istiyoruz. Taleplerimiz, makuldür ve istenirse karşılanabilir. Mücadelemiz, başta kamu çalışanları olmak üzere tüm Türk Milletinin daha güzel bir Türkiye’de, yaşanabilir bir ücretle, refah içinde yaşaması içindir. Yapılacak revize teklif, siyasi iradenin bu yöndeki niyetini ortaya koyacaktır. 25 milyon vatandaşımız, Hükümetten yüzlerini güldürecek, adil ve hakkaniyetli bir teklif beklemektedir” diye konuştu.