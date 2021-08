Memurlardan soğanlı, ekmekli eylem!

Memur ve memur emeklilerini yakında ilgilendiren 6’ncı dönem toplu sözleşme süreciyle ilgili basın açıklamasında bulunan Birlik Sağlık Sen üyeleri yetkili konfederasyon Memur Sen ve ikinci büyük konfederasyon olan Türkiye Kamu Sen’in ortak talebini soğan, ekmek yiyerek protesto etti

FATİH ÖZKILINÇ- 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin gözü hükümetten gelecek zam oranında. Ağustos sonuna kadar 2022 ve 2023'te yapılacak memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranları belli olacak. 6’ncı dönem toplu sözleşme süreci devam ederken Birlik Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanları Alsancak Kıbrıs Şehitleri’nde basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasını okuyan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, 6’ncı dönem toplu sözleşme sürecini tiyatro olarak nitelendirerek memur maaşlarının alım gücünün eridiğini söyledi.

Maaşlar yüzde 50 eridi



10 yıldır memura sözde enflasyon oranında zam verildiğini belirten Doğruyol, “5 dönemdir yapılan toplu sözleşmelerde, izlediğimiz toplu sözleşme tiyatrosunun, dün başlayan 6. Perdesinde de oyunun sonu bugünden belli gibi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde başlayan toplu sözleşmelerde memur sendikalarındaki 11 iş kolunun 11’inde de yetkili olan Memur Sen Konfederasyonu ve en fazla üyesi olan iki konfederasyon başkanının katılımıyla başladı. Yetkili konfederasyon Memur Sen ve ikinci büyük konfederasyon olan Türkiye Kamu Sen’in ortak talebi; taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 maaş zammı, her yıl yüzde 3 olmak üzere, iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı. Kamuoyuna yansıyan araştırmalara göre, reel enflasyonun yüzde 35-40 seviyelerinde olduğu şu dönemde 2022 için yüzde 21, 2023 için yüzde 17 zam rakamını hangi hesaplamayla, nasıl buldunuz? Madem zam talep ediyorsunuz yüzde 3+yüzde 3 refah payı ne demektir. Siz bu günden sözde enflasyon oranını kabul etmişsiniz ki, sıra refah payına gelmiş. 10 yıldır sözde enflasyon oranında verilen zam, farz edelim ki, enflasyon sizin söylediğiniz oranlarda bile olsa, memur ve memur emeklisi maaşlarının bugün geldiği noktayı, maaşlarımızın alım gücünün, altınla dövizle kıyaslandığında, en az yüzde 50 eridiğini hiç mi görmezsiniz?” diye konuştu.

Verilen zam vergi dilimiyle geri alınıyor



Memurların toplu sözleşmelerde aldığı zamların sözde enflasyon oranının altında kaldığını ve her maaş zammı döneminde alınan zammın enflasyon altında kaldığı için enflasyonla düzenlendiğini belirten Doğruyol, “Yani yetkili sendika olarak sizin, mevcut hükümetle toplu sözleşme masasına oturmanız hiçbir şey ifade etmemektedir. Birlik Sağlık Sen olarak biz diyoruz ki; Öncelikle İstediğiniz zam, geçmiş yılların reel kaybının talebiyle başlamalı ve reel enflasyonun üzerine, huzur payı olarak zam istenmeli. Verdiğiniz zam, vergi dilimi artışlarıyla fazlasıyla geri alınıyor. Memurlarda vergi dilimi yüzde 15 olarak sabitlenmeli. Seçim meydanlarında verdiğiniz 3600 ek gösterge problemi bir an önce çözülmeli. Maaş zamları görüşülürken, Memura memur emeklisine verdiğiniz sözler hiç mi aklınıza gelmez? 20 yıl önce yaptığınız çay simit hesaplarını hiç mi hatırlamazsınız? Pandemide her türlü fedakarlığı yapan sağlık çalışanları ise maalesef unutulan memurlar.3600 ek gösterge verilmeyen onlar. Sağlıkta Şiddet gören onlar. Covitten ölende illiyet bağı aranan onlar. Şehitlik verilmeyen onlar. Ek ödeme veriyoruz deyip, almayanlar onlar, esnek çalışamayanlar onlar. Biz diyoruz ki, 5 dönemdir yapılan toplu sözleşmelerde memur ve memur emeklileri lehine hiçbir şey elde edilememiştir. Bu ay bir ay boyunca yapılacak toplu sözleşmede oynanacak olan tiyatronun sonunu bu günden görüyor gibiyiz” şeklinde konuştu.