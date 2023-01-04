Memurlardan yüzde 25'lik zamma tepki

Hükümetin memur ve emekliye yaptığı yüzde 25'lik zammı yeterli bulmadıklarını belirten Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, memur maaşlarının asgari ücret seviyesine indirildiğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Hükümetin memur ve emekliye yaptığı yüzde 25'lik maaş zamma memurlar tepki gösterdi. Alsancak Devlet Hastanesi bahçesinde basın açıklamasında bulunan Birlik Sağlık Sen üyesi memurlar hastane girişine "Bu işyerinde asgari ücret uygulanmaktadır" yazılı pankart astı. Basın açıklaması metnini okuyan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, memur ve emeklilerin fakirleşmeye devam ettiğini belirterek "TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon rakamlarına göre, Aralık ayı enflasyonu TÜFE yüzde 1.18. Bazı bağımsız araştırma şirketlerine göre ise, Aralık ayı enflasyonu yüzde 5.18. TUİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 64.27, Bağımsız Araştırma şirketine göre ise yüzde 100'den fazla farkla tam yüzde 137.55'tir. Maalesef inandırıcılığını kaybetmiş olan TÜİK'in enflasyon rakamlarıyla bağımsız şirket yada şirketlerin enflasyon hesaplamaları arasında yüzde 100'den fazla farkın olmasını biri bize açıklasın. Ancak istirhamımızdır bunu açıklayan Sayın Maliye bakanımız olmasın. 2023 yılı ocak ayından itibaren vergilere, cezalara, harçlara yapılan ortalama yüzde 122'lik zamlar göstermektedir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletini yöneten hükümetin reel enflasyonu tam olarak yüzde 122'dir. Yaklaşık yirmi yıl önce TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladığında, hiçbir kimse açıklanan enflasyon rakamını tartışmazdı. Son zamanlarda ise maalesef TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını dikkate alan yok" dedi.

"Memurlarımızın gözündeki ışıltıyı söndürdünüz"

TÜİK'in enflasyon hesaplamalarının sahada gerçeklerle uyuşmamasının bedelini aylığından başka geliri olmayan memur, emekli, işçi ile dar gelirli vatandaşların ödediğini kaydeden Doğruyol, "İçinde bulunduğumuz 2023 yılı Ocak ayından itibaren memur ve emekliye yapılan yüzde 25'lik maaş zammı maalesef, bu kış gününde memur ve emekliyi sefalete sürüklemiştir. Pek çok memurun taban aylığı asgari ücret seviyesine inmiş, hatta asgari ücretin altında maaş ala pek çok memurda ortaya çıkmıştır. Diyoruz ki, bu durumu protesto etmek adına, kamu kurumlarımızın kapısına 'Bu işyerinde asgari ücret uygulanmaktadır' tabelaları asmakta fayda vardır. Sayın Maliye Bakanımızın deyimiyle, yüzde 25 maaş zammıyla memurlarımızın gözündeki ışıltıyı söndürdünüz. Gerek ekonomik, gerek yapılan uygulamalarla, soyut olan devletin, somut varlıkları olan, memurun itibarını yok ettiniz. Çok değil 6-7 yıl önce yaklaşık üç asgari ücret alan memurun maaşını, bugün asgari ücret seviyesine indirdiniz. Ocak ayında tüm vergi ve harçlara, yüzde 122 zam yapanların, memur ve emekliye yüzde 25 zam yapmasının kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. En kötü ihtimalle asgari ücrete yapılan yüzde 55'lik zam memura da uygulanmalıydı" diye konuştu.

Maaşlar enflasyona göre düzenlensin

Yüzde 25'lik maaş zammının kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirten Doğruyol, "Memur ve emekliye acilen ek zam şarttır. Yıllar boyunca enflasyon altında alınan artışlar, kamu çalışanları ve emeklilerinin alım gücünü düşürmüş, kirasını ve faturalarını ödeyememe noktasına getirmiştir. Son bir yıllık sürede pek çok gıda ürününün yüzde 150 ile yüzde 300 arasında arttığı ve bu ay içerisinde pek çok ürünün yüksek oranlarda zamlanacağı bir ortamda memur ve emekliye yüzde 25 zam vermekte nedir. Biz istiyoruz ki, vergi dilimleri yüzde 15 olarak sabitlensin. Maaşlar her ay enflasyona ve huzur payı eklenerek düzenlensin" ifadelerini kullandı.