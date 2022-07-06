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Menderes Belediye Başkanı serbest bırakıldı!

İzmir'in Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:54

İzmir Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da içinde bulunduğu 9 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi emniyetteki ifadesinin ardından, 22 şüpheli ise savcılıkta serbest kaldı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında dosyaya atanan bilirkişi, 2018-2021 yılları, toplam 10 çöp toplama ve iş makinesi kiralama ihalesini incelerken 7 ihalede, 'ihaleye fesat karıştırma' suçunun oluştuğunu belirledi. Söz konusu ihalelerde, kamunun 9 milyon 934 bin lira zarara uğratıldığının altı çizildi. Bunun üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Geçen pazartesi günü yapılan operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Aynı soruşturmanın devamında elde edilen belgelerin incelenmesi sonucunda Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği belirlendi. Karşılığında ise Bodrum ilçesinde bulunan 2 villanın aracılar kullanılarak 'rüşvet' olarak verildiği iddiasıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü de gözaltına alındı. Operasyonun 'ihalelerde usulsüzlük' ve 'rüşvet' olmak üzere 2 dalga halinde yapıldığı belirtildi.

TUTUKLAMA YOK

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Kayalar'ın da aralarında olduğu 31 kişi ise adliyeye sevk edildi. 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 22'si savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı. 5'i çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rüşvet iddiasıyla sevk edilen Kayalar ile birlikte 4 şüpheli de savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'VEREMEYECEĞİMİZ HESABIMIZ YOK'

Kayalar, adliye çıkışında partililerin alkışlarıyla karşılandı. Çıkışta açıklama yapan Kayalar, "Bizi burada sabaha kadar bekleyenlere teşekkür ediyorum. Biz bir kamu kurumunun başkanıyız. Bizim hakkımızda ihbarlar olabilir. Ancak bizim alnımız ak. Veremeyeceğimiz hesabımız yok. Düzgün bir adaletle her türlü hesabı vermeye hazırız. Çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Her zaman yanlarındayım. Dürüst ve adilliklerine inanıyorum. Onlar da tıpkı benim gibi tertemizler" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #Menderes Belediye Başkanı #Mustafa Kayalar
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