Menderes Belediyesi farklı noktalara fidan dikiyor

Menderes Belediyesi ilçenin farklı noktalarına zeytin fidanları dikerek ilçeye daha yeşil bir görünüm kazandırırken, gelecek nesillere de daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyor

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeyi yeşillendirmek adına ilçenin farklı noktalarına zeytin fidanları dikiyor.

Fidan dikim çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceğini belirten Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "İlçemizde yeşillendirme çalışmalarımız devam ediyor. Görece ve Kısık mahallelerimizde diktiğimiz 1250 adet zeytin fidanıyla Menderes'imizin çehresini değiştirirken, gelecek nesillere de daha yeşil bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Her Şey Menderes için!" dedi.

Başkan Kayalar'dan kuraklıkla mücadele vurgusu

Planlanan program dahilinde ilçeye yaklaşık 2 bin yeni zeytin fidanının dikileceğini ifade eden Kayalar şunları kaydetti:

"Değişen dünya düzeninde kuraklık geleceğimiz için ciddi bir tehlike olarak karşımıza çıkıyor. Biz de belediye olarak elimizden geldiğince kuraklıkla mücadele etmeye çalışarak ilçemizi ağaçlandırıyoruz. Vatandaşlarımdan ricam, fidan dikelim, geleceğe umut olalım."