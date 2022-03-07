Menderes Belediyesi’nden 8 Mart için anlamlı etkinlik

Menderes Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında “Umutlu Bir Hikaye”yi kadınlarla buluşturacak

Menderes Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kadınlarla buluşturacağı etkinlikler netleşti.

Etkinlikler kapsamında, Yönetmenliğini ve yapımcılığını Jale İncekol’un üstlendiği “Umutlu Bir Hikaye” belgeseli ve Özdere Çukuraltı Mahallesi Türk Sanat Müziği Korosu sanatseverlerle buluşacak.

İlçede düzenlenecek etkinlikler ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Tüm kadınlarımızı, 7 Mart Pazartesi akşamı saat 19.00’da Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Merkezimizde düzenlenecek etkinliklerimize davet ediyorum.” dedi.

Etkinlikler kapsamında sergilenecek “Umutlu Bir Hikaye” Belgeseli’ne de değinen Başkan Kayalar, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tüm kadınlarımız için çok etkileyici ve umut veren bir belgesel. Kırsal da yaşayan kadınların Ertuğrul Köy Cumhuriyet Kadınları Korosu ile ekonomik özgürlüklerine kavuştuğu anlatılan belgesel; üreten, emekçi ve fedakar tüm kadınlarımıza örnek olacak. Bu yüzden, tüm kadınlarımızı bu anlamlı belgeseli izlemeye davet ediyorum.”

“Kadınlarımız başımızın tacı”

Menderes Belediyesi olarak, kadınlara yönelik çalışmalar yaptıklarına da dikkat çeken Başkan Kayalar, şunları kaydetti:

“Bin bir fedakarlık ve emekle hayatımızın en önemli parçalarından biri olan kadınlarımız başımızın tacı. Bu anlayışımızla Menderes Belediyesi olarak biz de hayata geçirdiğimiz Kadın Dayanışma Merkezi’miz ile kadınlarımızın bir gün değil her gün yanında oluyoruz.”