Menderes Belediyesi'nden iş makinası ihalesi

Menderes Belediyesi, kamyon ve iş makinası kiralaması yapacaklarını belirten bir ilan yayınladı

Menderes Belediyesi'nden iş makinası ihalesi
06 Ocak 2021 Çarşamba 11:17

Menderes Belediyesi, belediyenin Fen İşleri ve Park Bahçe Bakım Hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere kamyon ve iş makinası kiralayacağını açıkladı.

Açık ihale usulü ile hizmet alımının yapılacağının belirtildiği açıklamada, ihalenin yapılacağı yer adresi Menderes Belediyesi Meclis Toplantı Salonu-Kasımpaşa Mah. Atatürk Cad. No:1 Menderes/İzmir olarak belirtildi.

İhale tarihi ise 28 Ocak 2021 olarak açıklandı.

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Etiketler; #Menderes Belediyesi
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