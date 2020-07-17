Menderes'de hazine arazilerini sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Menderes' de hazine arazileri kendilerine ait gibi göstererek sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Menderes'de hazine arazilerini sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
17 Temmuz 2020 Cuma 12:48

Menderes ilçesindeki bazı hazine arazilerinin hileli şekilde vatandaşlara satıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Konuyla ilgili araştırma yapan jandarma, bazı şüphelileri hazine arazilerini kendilerine ait gibi sattıklarını ve organize şekilde hareket ettiklerini belirledi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yakalandı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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