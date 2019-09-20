Menderes'de hırsızlık şüphelileri yakalandı

Menderes ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Menderes'de hırsızlık şüphelileri yakalandı
20 Eylül 2019 Cuma 09:35

Alınan bilgiye göre, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işyerinden 12 bin lira değerinde kompresör ve su motoru çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Yapılan çalışma kapsamında, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Menderes ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede bulunan kamera kayıtlarını incelemesi sonucu hırsızlık olayını S.Ü ve Y.A'nın yaptığını tespit etti.Şüphelilerin yapılan sorgusunda suçlarını kabul ettiği öğrenildi.Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ayrıca, ele geçirilen malzemeler işyeri sahibine teslim edildi.


Kaynak: AA
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