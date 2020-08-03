Menderes'de orman yangınına müdahale ediliyor

Menderes'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Menderes'de orman yangınına müdahale ediliyor
03 Ağustos 2020 Pazartesi 01:27

İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile Köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarına 37 arazöz ile 7 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor. Geniş bir alanda etkili olan yangında rüzgarın yönü nedeniyle yerleşim alanlarıyla ilgili henüz bir risk bulunmadığı belirtildi. Jandarma ekiplerinin güvenlik aldığı bölgede yangının yerleşim alanlarına sıçramama ihtimaline karşı da çalışma yürütülüyor.

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