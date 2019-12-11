Menderes'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölü bulundu

Menderes'deki bir zeytinlik alanda, park halinde duran otomobilin içinde Hüseyin Atalay'ın cansız bedeni bulundu.

Olay, Oğlananası mevkisi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda meydana geldi. İddiaya göre, M.A., arazisinde park halinde duran 35 PA 603 plakalı otomobilden şüphelenerek yanına gitti. Otomobilde Hüseyin Atalay'ı kanlar içinde gören M.A., durumu jandarmaya bildirirken, sağlık ekipleri de olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, Atalay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İki çocuk babası olduğu öğrenilen Atalay'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için soruşturma başlatıldı.