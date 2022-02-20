Menderes'e 5 yeni park müjdesi

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Ailelerimizin keyifle vakit geçirecekleri 5 yeni parkı ilçemize kazandırıyoruz." dedi

Menderes Belediyesi ilçeye 5 yeni park kazandırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İlçenin çehresinin değiştirecek çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Kayalar, "Menderes'imizde ailelerimizin keyifle vakit geçireceği, çocuklarımızın doya doya eğleneceği 5 yeni park alanını vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Park çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Kayalar, şunları kaydetti:

"Gölcükler, Mithatpaşa, Kemalpaşa ve Özdere Çukuraltı mahallelerimize kazandıracağımız 5 yeni parkımızda, çocuklarımız için oyun grupları yer alırken, yetişkinlerimiz için de oturma alanları ve spor aletleri bulunacak. Böylece park alanlarımızda hem çocuklarımız hem de yetişkinlerimiz keyifle vakit geçirebilecekler."

"20 yeni parkı ilçemize kazandırdık"

Göreve geldikleri günden bu yana park ve yeşil alan çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Başkan Kayalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görev geldiğimiz günden bu yana Menderes Belediyesi olarak ilçemizin farklı mahallelerine 20 yeni park kazandırırken, 13 parkımızın tadilatını yaptık ve Menderesimize 13 yeni yeşil alan kazandırdık. Ailelerimizin keyifle vakit geçirebileceği parkları ve yeşil alanları ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz. Çünkü her şey Menderes için."