AKŞENER, EROL EVGİN'İ İZLEDİ
AKŞENER, EROL EVGİN'İ İZLEDİ
0
İZMİR YABANCI BASINDA
İZMİR YABANCI BASINDA
0
ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLUYOR
ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLUYOR
0
VE ÖZÜR DİLEDİ
VE ÖZÜR DİLEDİ
0

Menderes'e 5 yeni park müjdesi

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Ailelerimizin keyifle vakit geçirecekleri 5 yeni parkı ilçemize kazandırıyoruz." dedi

Menderes'e 5 yeni park müjdesi
20 Şubat 2022 Pazar 09:19

Menderes Belediyesi ilçeye 5 yeni park kazandırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İlçenin çehresinin değiştirecek çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Kayalar, "Menderes'imizde ailelerimizin keyifle vakit geçireceği, çocuklarımızın doya doya eğleneceği 5 yeni park alanını vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Park çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Kayalar, şunları kaydetti:

"Gölcükler, Mithatpaşa, Kemalpaşa ve Özdere Çukuraltı mahallelerimize kazandıracağımız 5 yeni parkımızda, çocuklarımız için oyun grupları yer alırken, yetişkinlerimiz için de oturma alanları ve spor aletleri bulunacak. Böylece park alanlarımızda hem çocuklarımız hem de yetişkinlerimiz keyifle vakit geçirebilecekler."

"20 yeni parkı ilçemize kazandırdık"

Göreve geldikleri günden bu yana park ve yeşil alan çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Başkan Kayalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görev geldiğimiz günden bu yana Menderes Belediyesi olarak ilçemizin farklı mahallelerine 20 yeni park kazandırırken, 13 parkımızın tadilatını yaptık ve Menderesimize 13 yeni yeşil alan kazandırdık. Ailelerimizin keyifle vakit geçirebileceği parkları ve yeşil alanları ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz. Çünkü her şey Menderes için." 

Etiketler; #izmir #menderes #park
Önceki Haber
Hem çevreye hem ekonomiye katkı sağlayacak proje
Sonraki Haber
Ressam Neşe Özyavuz, ilk kişisel sergisini İzmir'de açtı
FETÖ'nün 'kadim abi'si hastanede öldü!
FETÖ'nün 'kadim abi'si hastanede öldü!
0
İzmir'deki depremde ölen ikizler anısına "Çikolata Atölyesi" düzenlendi
İzmir'deki depremde ölen ikizler anısına "Çikolata Atölyesi" düzenlendi
0
Hem çevreye hem ekonomiye katkı sağlayacak proje
Hem çevreye hem ekonomiye katkı sağlayacak proje
0
Vicdansızlık! Bağış kumbarasını çaldılar!
Vicdansızlık! Bağış kumbarasını çaldılar!
0
Kazada arkadaşının ölümüne neden olmuştu. Bilirkişi 396 bin TL ceza dedi!
Kazada arkadaşının ölümüne neden olmuştu. Bilirkişi 396 bin TL ceza dedi!
0
Ayvalık'ta kaybolan taksici İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu!
Ayvalık'ta kaybolan taksici İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.