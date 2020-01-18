Menderes'in atıkları enerjiye dönüşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Çakaltepe'de kurulacak katı atık bertaraf tesisinde çöplerden elektrik enerjisi üretelecek. Üretilen enerjiden elde edilen ısı seralara verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin çöp sorunun çözmek ve çöpü ekonomik değere dönüştürmek için Menderes ilçesinde de katı atık bertaraf tesisi kuracak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çakaltepe Gölova mevkisinde kurulması planlanan Katı Atık Tesisi'yle ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Menderes Belediyesi meclis üyeleri ile bir araya geldi. Menderes Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Tunç Soyer, "Biz İzmir markasını dünyaya duyurmak istiyoruz. Çöpünü en iyi şekilde ayrıştıran buradan enerji üreten bir kent olmak zorundayız" dedi.

Değer ilçede kalacak

Soyer geçen Kasım'da işletmeye alınan Harmandalı Biyogaz Tesisi'ni örnek vererek şunları söyledi: "Harmandalı deyince herkesin aklına çöp dağları geliyordu. Şimdi oradaki tablo değişti. Koku, sinek sorunu kalmadı. Çöpten elektrik enerjisi üretiyoruz. Ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. İzmir'in ilçelerinin çöplerinin kilometrelerce öteden Harmandalı'na taşınması kente zarar veriyor. Çünkü yakılan mazotun parasını yine vatandaşlar olarak bizler ödüyoruz" diye konuştu.

Bunun yerine ilçelere yakın mesafelerde çöplerin daha temiz, kolay bertaraf edilmesini sağlayacak tesislerin kurulması gerektiğini dile getiren Soyer şöyle devam etti: "Menderes büyüyor. Bu ilçenin çöpünü bertaraf etmek gi bi bir derdi var. Yapacağımız tesisler kokusu olmayan, çevreye zarar vermeyen tersine yapıldığı bölgele istihdam sağlayan tesisler. Ortaya çıkacak kompostu, atık ısıyı da bölgenin ihtiyacı doğrultusunda kullanacağız. Tesisin ürettiği ekonomi değeri yine Menderesliler kullanacak."

Çöp dağlarına paydos

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ise "Tesis kapalı sistem, çok güzel. Çöp dağları olmayacak ve elektrik üretilecek" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran "Menderes ilçesinde kuracağımız tesiste atık ısının elde edilmesi ile seralara enerji iletilmesi söz konusu olacak" diye konuştu. Çiğli'deki Harmandalı Katık Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi, yapımı devam eden Bergama ve Ödemiş'teki entegre katı atık yönetim tesislerinin ardından Menderes, İzmir'in dördüncü katı atık tesisi olacak.