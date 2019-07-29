Menderes'in yolları yenileniyor

Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol çalışmaları ile ilçenin bozuk yolları kullanışlı hale getiriliyor.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın göreve seçilmesinin ardından geçen 100 gün içerisinde ilçenin yolları gerçekleştirilen çalışmalarla kullanışlı hale getirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmalar ile hem ilçe merkezindeki yollar hem de ova yollarında önemli çalışmalar yapıldı.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından program dahilinde sürdürülen çalışmalarla 11 bin 885 metrekare parke taş döşendi, bin 664 metre bordür döşendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan ortak çalışmayla da 20 kilometre yol asfaltlandı, 7 bin metrekare alan kilit parke ile döşendi. Üretim yollarında ise 50 bin metrekare sathi kaplama yapıldı.

Çalışmalar sürecek

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “ Menderes Belediyesi olarak ilçemizin tüm yollarında başlattığımız çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Göreve geldiğimiz andan itibaren yollarımızın yapımını ve bakımını gerçekleştiriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürüttüğümüz çalışmalar ile 100 günde önemli işlere imza attık. Hem ilçe merkezimiz hem de köy yollarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Plan ve program dahilinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile ilçemizin bozuk yollarını kullanışlı hale getirmeye devam edeceğiz” dedi.