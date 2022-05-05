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Menderes sahilleri yaz için hazır

İzmir’in gözde ilçelerinden Menderes’in sahillerinde sezon hazırlıkları tamamlandı

Menderes sahilleri yaz için hazır
05 Mayıs 2022 Perşembe 14:38

43 kilometrelik sahil şeridiyle İzmir’de turizmin kalbi olan Menderes’te sezon öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Sahillerde çalışmaların yaz boyunca devam edeceğini belirten Başkan Kayalar, “Önceliğimiz, vatandaşlarımızın huzurlu ve güzel bir tatil geçirmesi” diye konuştu.

İlçenin birçok özgün değere sahip olduğunu ve bu konuda İzmir’in parlayan yıldızlarından biri olduğunu ifade eden Başkan Kayalar şunları kaydetti:

“Turizminden, tarihi güzelliklerine, tarımından, kültürel zenginliklerine birçok değeri bünyesinde barındıran ilçemizin 43 kilometrelik sahil şeridinde yerli ve yabancı turistlerimizin huzurlu bir yaz geçirmeleri için ekiplerimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Bu düşünceyle sezon öncesi yaptığımız hizmetler, yaz boyunca devam edecek.”

Belediye bünyesinde bulunan sosyal tesisler ve kafeteryalarla vatandaşların daha ucuz ve huzurlu bir tatil geçirdiklerine de değinen Başkan Kayalar şöyle devam etti:

“Gümüldür ve Özdere bölgelerimizde faaliyette bulunan tesislerimizle vatandaşlarımız hem ucuz hem de huzurlu bir tatil geçirmiş oluyorlar. Bu konuda vatandaşlarımızın yanında olmaya ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Etiketler; #menderes #izmir #sahil #yaz
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