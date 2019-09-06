Menderes'te 18 göçmen kurtarıldı

Menderes'te açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Menderes'te 18 göçmen kurtarıldı
06 Eylül 2019 Cuma 15:20

Sahil Güvenlik ekipleri, çarşamba günü saat 08.00 sıralarında, Özdere açıklarında lastik bottaki bir grup kaçak göçmenin, Yunan adalarına geçmeye çalıştığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik bottaki İran uyruklu olan, 11'i erkek, 4'ü kadın ve 3'ü çocuk 18 kaçak göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirilen kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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