Menderes'te bahar toplu sözleşmeyle yeşerdi

Menderes Cumhuriyet Meydanı'nda, Menderes Belediyesi'nde çalışan işçilerin üyesi olduğu Belediye İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul arasında imzalandı. Başkan Kayalar, "Baharı birlikte getirdik, birlikte yeşertiyoruz" dedi.

Toplu sözleşme imza töreninde konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Bizim için önemli bir günde bir aradayız. Çünkü seçimlerden önce verdiğimiz bir sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 31 Mart seçimlerinin ardından Menderes'e önce baharı getirdik, şimdi de baharı en güzel şekilde yaşatma zamanı. İlçemizde herkesin sesi olarak gerçekleştireceğimiz hizmetlerimize önce kendi ailemizin sesi olarak başlamak bizim boynumuzun borcuydu. Bugün burada işçi kardeşlerimizin sendikal haklarının imza töreninde bir aradayız. İşçi ve işverenin birbirine bağlılığı bu imza ile ortaya çıkıyor. Attığımız imza emek mücadelesi veren çalışma arkadaşlarımızın yanlarında olduğumuzun göstergesidir. Haktan, emekten yana bir duruş sergilediğimizin açıkça ortaya konduğu bir protokolü sendikamız ile hayata geçirdik" dedi.

Birlikte mutluluk

Türkiye'de ekonominin zor olduğu bir dönemden geçtiğini kaydeden Başkan Kayalar, "Yanlış politikalar ile ülkeyi karanlığa sürükleyenlerin aksine bahanelerin arkasına sığınmadan ülkeye örnek olacak bir sözleşmeye imza attık. İşsizliğin çığ gibi büyüdüğü bir süreçte, emekten ve alın terinden yana tavrımızı sürdüreceğiz. Çünkü emek en yüce değerdir ve emeğin ölçütü olmaz. Önümüzdeki süreçte Menderes'imize bir ve beraberce hizmet etmenin onurunu emekçi kardeşlerimle hep birlikte yaşayacağız. Bu çalışmaları yaparken haktan, emekten yana bir çalışma sergileyeceğiz. Kendi içimizde yakalayacağımız mutluluğu, Menderes'imizde yaşayan her bir bireye de yansıtacağız. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin mutluluğu için hep birlikte ter dökeceğiz. Alın terinin en güzel örneğini işçi kardeşlerimle ortaya koyacağız. Sözleşmemiz tüm emekçi kardeşlerim için hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Emekçi başkan

Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul ise, "Menderes Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kayalar yüzü emekçiye dönük, işçiye dönük, alın terine dönük bir başkan. Böyle bir işverenle çalışmak işçi kardeşlerim için çok önemli. Çalışanlarının çocuklarını kendi çocukları, ailesini kendi ailesi gibi gören bir anlayışı koruyup, kollamamız lazım. Daha fazla çalışarak, Menderes halkına daha iyi, daha güler yüzlü hizmet ederek sayın başkanımızı onurlandırmalıyız, güçlendirmeliyiz" dedi.