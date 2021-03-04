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Menderes'te evsel atıklar dönüşecek

Menderes Belediyesi tarafından sıfır atık projesi kapsamında ilçenin dört bir noktasına evsel atık ayrıştırma üniteleri yerleştiriliyor

Menderes'te evsel atıklar dönüşecek
04 Mart 2021 Perşembe 14:06

Menderes Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla gerçekleştirilen sıfır atık çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin dört bir noktasına evsel atıkların ayrıştırılarak toplanması için atık getirme merkezi ve ayrıştırma üniteleri yerleştiriliyor.

Geleceğe yatırım

Sıfır atık uygulama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “ Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir Menderes bırakmak adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda atık yönetimini önemsiyoruz. Bugüne kadar birçok çalışmayı hayata geçirmiştik, şimdi de evsel atıkların ayrıştırılarak toplanması için atık getirme merkezi ve ayrıştırma ünitelerini ilçemizin dört bir noktasına yerleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüme kazanımını sağlayarak çevremize ve doğamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Etiketler; #menderes #Menderes Belediyesi
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