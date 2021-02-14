Menderes'te okullar yüz yüze eğitim için dezenfekte edildi

Menderes Belediyesi tarafından ilçedeki okullarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi

Pazartesi günü kademeli olarak başlayacak eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı öncesi Menderes Belediyesi tarafından okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekibi tarafından o kulların iç ve dış tüm alanlarında ilaçlama çalışması yapıldı.

Okullar hazır

Çocukların sağlığını ve eğitimlerini önemsediklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Pazartesi günü yeniden okula merhaba diyecek öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için okullarımızda dezenfeksiyon çalışmalarımızı tamamladık. İlaçlama ekibimiz Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar ile yeniden eğitim-öğretime başlayacak okullarımızda büyük bir hassasiyetle çalışmalarını gerçekleştirdi. Yüz yüze eğitimin başlayacağı toplam 24 okulumuzun sınıf, tuvalet, koridor, konferans salonu ve bahçe gibi alanları özel solüsyonlarla dezenfekte edilmiş durumda. Menderes'te çocuklarımız hijyenik bir ortamda ders başı yapabilecek" dedi.