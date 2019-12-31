Menderes'te sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

Menderes'te, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmeye hazırlanan 213 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Menderes'te sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
31 Aralık 2019 Salı 09:59

İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi, Gümüldür Mahallesi'nde bir evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese baskın düzenlendi. Baskında 92 litre rakı, 103 litre votka, 8 litre viski ve 10 litre etil alkol olmak üzere 213 litre sahte içki ele geçirildi. Ayrıca 2 ruhsatsız pompalı tüfek ile bunlara ait 25 fişek bulundu. Olayla ilgili E.E., A.S., O.I., A.T. ve Ş.G. gözaltına alındı. Şüphelilere, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 5607 Sayılı Kanun' gereğince işlem yapıldı.


Kaynak: DHA
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