Menderes'te yangın çıktı

Menderes'teki ağaçlandırma sahasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menderes'in kırsal Görece Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında, önceki gün saat 15.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 söndürme uçağı, 4 helikopter ve 20 arazöz ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

2 uçak, 6 helikopter

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca İzmir'in Menderes ilçesindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdürüldüğü açıklandı. Bakanlığın açıklamasında, "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü, Yeniköy Orman İşletme Şefliği Görece köyü mevkiinde saat 15.34’te orman yangını meydana gelmiştir. Yangına ilk müdahale 15.44'te yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir" denildi. Açıklamada ayrıca 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Kontrol altına alındı

Görece Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.