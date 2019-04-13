Menderes'te yeni döneminin ilk Meclis toplantısı yapıldı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Menderes Belediyesi’nin ilk meclis oturumu gerçekleşti. Toplantıda komisyon üyeleri de belirlendi.

Menderes Belediyesi’nde yeni dönemin ve Nisan ayının ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Kayalar başkanlığında gerçekleşti. Belediye meclisinde görev yapacak komisyon üyelerinin belirlendiği toplantıya CHP İlçe Başkanı Gizem Candan da katıldı.

Üyeler belirlendi

CHP Grup Başkan Vekili Gürsel Rüzgar, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Civek olurken, toplantıda meclis başkan vekilleri, meclis katipleri, encümen üyeleri, meclis içi ihtisas komisyonlarının üyeleri de belirlendi.

Ayrım yapmadan çalışacağız

Meclisin açılış konuşmasını yapan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “ 31 Mart Mahalli İdareler Seçimini geride bıraktık. Kırgınlık, herhangi bir olumsuzluk olmadan seçimleri geçirdik. Artık yeni bir döneme başladık. Meclisimize seçilen tüm arkadaşlarımızı canı yürekten kutluyorum. 5 yıllık sürede Menderes’imizi güzel şekilde hep birlikte yöneteceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan çalışacağız. Kapımız herkese açık olacak” dedi.

Herkes bilecek

Geride kalan 5 yılla ilgili değerlendirmede de bulunan Başkan Kayalar, “ 5 yıl boyunca Menderes için neler yapıldı, belediye bütçesi ne durumda, kısacası belediyede ne var ne yok her şeyi kamuoyu ile paylaşacağız. Tüm hemşehrilerimiz her şeyi bilecek, açık, şeffaf belediyecilik ile Menderes’imizi tanıştıracağız” ifadelerini kullandı.

Birlikte başaracağız

Menderes’te huzuru sağlamak için canla, başla çalışacaklarını kaydeden Başkan Kayalar, “ En önemli amacım Menderes’imize huzurlu bir ortam getirmek. Bunu ben değil, biz başaracağız, Menderesliler olarak başaracağız. Meclisimizde bulunan tüm arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalışarak Menderes’te birlik ve beraberliği sağlayacağız” diye konuştu.

Meclis Başkan Vekilleri

Gürsel Rüzgar Alper Sürücü

Meclis Kâtipleri

Fatma Ekicioğlu Amine Çiçek

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Üyeleri

Hüseyin Çolak Erkan Özkan Hasan Yücel Kara

Encümen Üyeleri

İbrahim Binek Ertan Güleç

Plan Bütçe Komisyonu Üyeleri

Erkan Özkan Hasan Yücel Kara Mehmet Sarıkaya Cemil Az Mümin Bayram

İmar ve Şehircilik Komisyonu Üyeleri

Gürsel Rüzgar Halil Şen İbrahim Binek Ayşegül Duran Türker Mehmet Civek

Sağlık Komisyonu Üyeleri

Amine Çiçek Hüseyin Çolak Bülent Taşkıran Hazal Deniz Gezer Halis Macit

Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Üyeleri

Fatma Makas Fatma Ekicioğlu Amine Çiçek Hazal Deniz Gezer Ayşegül Duran Türker

Eğitim Spor ve Gençlik Komisyonu Üyeleri

Alper Sürücü Amine Çiçek Ertan Güleç İlker Kayhan Mümin Bayram

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeleri

Fatma Ekicioğlu Hüseyin Çolak Bülent Taşkıran Halis Macit Mehmet Civek

Kültür ve Turizm Komisyonu Üyeleri

Amine Çiçek Erkan Özkan Hüseyin Çolak Süleyman Sarıkaya Ayhan Pehlivan

Hukuk Komisyonu Üyeleri

Gürsel Rüzgar Hasan Yücel Kara Halil Şen Halis Macit Ayhan Pehlivan

Meclis Araştırma ve İnceleme Komisyonu Üyeleri