Menderes ve Dikili'de 69 kaçak göçmen yakalandı

Menderes ve Dikili açıklarında durdurulan 2 ayrı lastik botta, 69 kaçak göçmen yakalandı.

Menderes ve Dikili'de 69 kaçak göçmen yakalandı
20 Haziran 2019 Perşembe 11:59

Menderes'in Özdere Mahallesi açıklarında dün bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı ihbarını alan ekipler, hemen harekete geçti. Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu. Afganistan uyruklu 17'si erkek, 8'i kadın, 15'i çocuk toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.

Aynı gün Sahil Güvenlik uçağı tarafından Dikili'nin Madra Çayı açıklarında lastik botla ilerleyen bir kaçak grubu tespit edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot durduruldu. Afganistan uyruklu 17'si erkek, 4'ü kadın, 8'i çocuk 29 kaçak göçmen yakalandı. İki operasyonda yakalanan toplam 69 kaçak göçmen, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
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