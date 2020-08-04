Menderes yangını insan kaynaklı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Menderes ilçesinin kırsal Çile Mahallesi'nde çıkan ve 22 saat sonra kontrol altına alınan yangının başlama nedeniyle ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını belirtip, yüzde 90 insan hatasından kaynaklandığını söyledi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Menderes'te dün öğle saatlerinde başlayan ve 22 saat etkili olduktan sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili Ataköy Orman İşletme Şefliği'nde açıklama yaptı. Menderes'in kırsal Çile Mahallesi'nde başlayan yangınla ilgili bilgi veren Bakan Pakdemirli, dün saat 13.24'te çıkan yangına kısa sürede müdahale edildiğini söyledi. Pakdemirli, "2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personel kullandık. Aynı zamanda onlarca yangınla mücadele edildi. Bu durumda iletişim kazaları olabiliyor. Geç saatlerde bir sitenin yandığına dair haber çıktı. Bu doğru değildir. Zarar gören sadece bir sitenin hidrofor kulübesidir. Onun dışında hiçbir yerleşim yeri zarar görmedi. Yangın bir savaştır. Her türlü kayıp olabilir. Ama güçlü orman teşkilatımız sayesinde büyük kayıplar yaşamıyoruz. Asker ve polisten sonra en çok şehit veren kuruluş orman teşkilatıdır" diye konuştu.

Manisa'daki yangında ise 1 arazözün devrildiğini ve 3 yaralının hastaneden taburcu edilmek üzere olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, tedbirlerin önemine dikkat çekti. Pakdemirli, "Bu yangınların sık olması bize bazı tedbirleri hatırlatıyor. Özellikle orman alanlarında mangal kullanımı ile ilgili İçişleri Bakanı ile telefonda görüşmüştüm. O da bu konuda tedbirler alacağını söyledi. Son günlerdeki yangınların 3'te 1'i anız ateşi nedeniyle başlamıştır" dedi.

Çatalca ve Kemalpaşa'da çıkan yangınlarla ilgili sabotaj iddiaları olduğunu da söyleyen Pakdemirli, çok yönlü soruşturmanın sürdürüldüğünü hatırlatarak, Menderes'in kırsal Çile Mahallesi'ndeki orman yangınıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Buradaki yangın tamamen kontrol altında. 22 saatte bu yangını kontrol altına alabildik. Cana ve mala gelmedi ama bir ağaç bile çok kıymetli. Parça parça da olsa Çile Mahallesi'nden başlayan yangın deniz kenarına kadar inen alanda etkili oldu. Korkumuz yangının birleşmesi ve alanın tamamen yanmasıydı. Parça parça yanması üzüntüyü bir miktar hafifletti."

67 saat sürdü

Manisa'daki yangınla ilgili de açıklamalar yapan Bakan Pakdemirli, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığına dikkati çekip, "Manisa'da 31 Temmuz'da, saat 16.00'da yangın çıktı. Ama 67 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına aldık. Sarp arazide hava koşulları da bize yardımcı olmadı" diye konuştu.

Türkiye'de nemin yüzde 9'a düştüğü yerler bulunduğunu belirten Pakdemirli, "Üzerine benzin düşmüşçesine rüzgarın etkisiyle yangını yakalamanıza imkan kalmıyor. Manisa'daki yangınla ilgili olarak özellikle buradaki araçları da oraya sevk ettik. 320 personel çalışıyor. Umarım birkaç saat içinde soğutma faaliyetlerine geçeriz" dedi.

1 haftada 33 yangın

Son 1 haftalık yangınlarla ilgili genel bilgi veren Bakan Pakdemirli, Türkiye genelinde 146 orman yangını, 81 de ziraat yangını çıktığını açıkladı. Pakdemirli, "Toplam 227 yangınla teşkilatımız baş etti. İzmir'de de 1 hafta içinde 20 orman yangını 13 ziraat yangını olmak üzere toplam 33 yangına müdahale ettik. Yangınları karşılaştıracak olursak 2019 yılında aynı tarihlerde İzmir'de 15, 2020 de ise 20 yangınla karşı karşıyayız. Son 3 yılda ortalama adet olarak, bu yıl yüzde 27 daha fazla yangınla karşı karşıya kaldık. Erken ve etkin müdahale ile yangın başına düşen alan miktarı eski yıllara göre daha az. 2017 de yangın başı yanan alan 6,26 hektar iken 2018'de 2,94, 2019 da 2,21 ve 2021'de ise 1,92 yani 1366 yangın çıkmış. 2629 hektar alan yangından etkilenmiş durumda" diye konuştu.

10,5 milyar liralık hibe desteği sağladık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugüne kadar kırsal kalkınma maksadıyla yaklaşık 10,5 milyar liralık hibe desteği sağladık. Bu desteklemelerimiz bundan sonra da devam edecek" dedi.

Bakan Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) kapsamında kırsal kalkınma yatırımlarını desteklediklerini bildirdi. Pakdemirli, "2006 yılında başlattığımız KKYDP ile kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi ile alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması maksadıyla çeşitli alanlardaki yatırımlara yüzde 50 oranında hibe desteği veriyoruz" dedi.

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik, yeni tesis, teknoloji yenilenmesi, alternatif enerji kaynaklarının üretilmesi, kullanılması ve alet ekipman alımlarına ilişkin hibe desteklerine gerçek ve tüzel kişilerin başvurabildiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Bu kapsamda 2006-2020 yılları arasında bu alanlarda 4,1 milyar TL hibe desteği sağladık. Ayrıca modern sulama sistemlerinin desteklenmesi maksadıyla yapılan yaklaşık 625 milyon liralık hibe ile bu rakam 4,725 milyar liraya ulaştı" diye konuştu.