Menderes’te dezenfektan dağıtıldı

Menderes Belediyesi tarafından koronavirüse karşı yürütülen mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşlara el dezenfektanı dağıtıldı.

Menderes’te dezenfektan dağıtıldı
27 Mart 2020 Cuma 12:39

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Menderes Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Dezenfektasyon, bilgilendirme ve yardım çalışmalarının aralıksız sürdüğü ilçede, esnaf ve vatandaşlara el dezenfektanı dağıtıldı.

Kurallara uyalım

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “ Koronavirüse karşı başlattığımız mücadelemize gece demeden, gündüz demeden devam ediyoruz. Kurduğumuz özel ekipler ile dezenfektasyon çalışmalarından, ihtiyaç sahiplerine yardıma kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik. Enfeksiyon ve hastalıkların yayılmasını önlemek için kişisel temizliğe ciddi özen gösterilmesi gerekir. Bu nedenle yeni bir uygulamamızı daha hayata geçirdik. Başta esnafımız olmak üzere vatandaşlarımıza el dezenfektanlarımızı dağıttık. Hemşehrilerimizden tek beklentimiz kurallara uymaları. Bizler var gücümüzle çalışırken, onların da kurallara uyarak bizlere destek olmasını istiyoruz” dedi.


 

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