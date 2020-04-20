Menderes’te evde spor vakti

Menderes Belediyesi tarafından virüs salgınıyla nedeniyle evde kalanlar için “ Evde Kal Hareketsiz Kalma” uygulaması başlatıldı.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için spor uygulaması başlatıldı. “ Evde Kal Hareketsiz Kalma” uygulaması ile haftanın 3 günü belediyenin sosyal medya hesaplarından eğitmen tarafından spor eğitimi veriliyor.

Çalışmalar sürecek

Evde kalan vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Sosyal medya hesaplarımızdan her gün vatandaşlarımızı bilgilendirici görsel, duyuru ve videolar paylaşıyoruz. “Kitaplar Bizden Okumak Sizden” uygulamamız başlatmış ve kütüphanemizde yer alan kitaplarımızdan talep eden vatandaşlarımıza ekiplerimizin bu kitapları evlerine kadar götürmelerini sağlamıştık. Yeni uygulamamız ile de evde spor eğitimlerini başlattık. “Evde Kal Hareketsiz Kalma” uygulamamız ile spor eğitmeni arkadaşımız Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sosyal medya hesaplarımızdan vatandaşlarımızın evlerine konuk oluyor ve spor aktivitesini hep birlikte gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlarımızı çeşitli etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Onlardan tek isteğimiz var lütfen kurallara uysunlar. Evde kalarak hem kendi hem başkalarının sağlıklarını korusunlar” dedi.