Menemen 22 Temmuz'da sandığa gidiyor

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Menemen'de yönetim anlayışının değiştiğini söyledi. 22 Temmuz'da sandığa gidecek halkın, temsilcilerini seçeceğini ifade eden Aksoy, "Halkına hesap veren bir belediye başkanı olacağım. Halk meclisi her ay toplanacak ve biz yöneticiler hesap vereceğiz. Kaçak göçek yok. İhaleler, anlaşmalar, her şey halkın önünde gerçekleşecek." dedi.

HALİL ÖZCAN - Menemen'de halk meclisi 22 Temmuz'daki seçimle kurulacak. Muhtarlar meclis üyesi olamayacak. Her mahalleden muhtar haricinde bir kadın, bir erkek ve bir gençten oluşacak temsilciler her ay toplanıp belediye icraatlarını sorgulayacak ya da şikayetleri dile getirecek. Yeni bir anlayışa, yeni bir yönetime adım attıklarını kaydeden Başkan Aksoy, "7 Nisan'da mazbata almış belediye yöneticileri olarak sizlerin karşısında hesap vermeye geldik. Geçmiş dönemle alakalı teslim almış olduğumuz belediyeyle alakalı bilgi vermeye geldik. Bundan sonra Menemen'i yönetirken kararlarımızı hep birlikte alacağız." diye konuştu.

Seçim öncesi vaatlerinden bahseden ve belediye başkanlığı döneminin ikiden fazla olamayacağını ifade eden Aksoy, "Bugün itibariyle de bunu yineliyorum. Önümüzdeki dönemde de Menemen halkı bize olur verirse bir dönem daha yönetiriz. 3,4,5'inci dönem olmayacak. Çünkü bu, bir şehrin önünü tıkamaktır. Bir şehrin gençlerinin önünü tıkamaktır. 2 dönemden fazla yapmayacağımızın altını yeniden çiziyorum." ifadelerini kullandı.

Devrimci ve halkla birlikte yönetim anlayışını geliştiren ve 34 yıl önce hayatını kaybeden Ordu'nun Fatsa ilçesi belediye Başkanı Fikri Sönmez'in (Terzi Fikri), yönetim anlayışını örnek aldığını ifade eden Aksoy, "Halkımıza her şeyi anlatmakla yükümlüyüz. Bizim rol modelimiz Terzi Fikri'dir." diye konuştu.

Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda halk meclisi kuruluşu için toplanan halka seslenen Aksoy, seçimden önce dile getirdiği vaatlerini ve 2 ay süresinde yapılan çalışmaları aktardı.

Seçimlerden kısa süre önce yapılan toplu iş söszleşmesini hatırlatan Aksoy, "Dışarda çalışan bir faraşçı ya da başka bir iş yapan belediye işçisine ödeyeceğimiz maaş 6 bin 500 liraydı. Bunun ikramiye ve yan ödemelerini hesapladığımızda 9 bin liranın üzerine çıkıyordu. Sendika yöneticileri ile yaptığımız görüşmelerde herhangi bir sonuca ulaşamadığımız için toplu iş sözleşmesini olduğu gibi feshettik. Apar topar yapılan toplu iş sözleşmesi hukuken de yok hükmündedir. Bir iş güvenliği firmasıyla anlaşma yaptık." dedi.

Menemen Belediyesspor'a destek bitti

Eski belediye başkanı Tahir Şahin döneminde belediyeye ait bütün taşınmazların Menemen Belediyespor'un üstüne geçirildiğini hatırlatan Aksoy, bunların büyük bir çoğunluğunu geri aldıklarını, kalanları da almaya devam ettiklerini söyledi. Menemen'e ait olan malların gelirinin belediyeye aktığını ifade eden Aksoy, "Herhangi bir şekilde bir derneğe, üçüncü şahsa ya da bir spor kulübüne gitmeyecek. Bundan sonra yatırım zamanı. Bundan sonra Menemen Belediyesi, bir spor kulübü, ister adı Menemenspor olsun ister Asarlıkspor olsun. Menemenlinin ödediği vergiler bir spor kulübüne gitmeyecek. Menemen Belediyesi'nin bir spor kulübünü şampiyon yapma gibi bir iddiası yok. Düşüncemiz de yok. Belediyeler bir spor kulübünü şampiypon yapmak için değil, Menemen halkı için var. Amatör spor kulüplerine destek vermeye devam edeceğiz ama bütçenin binde 7'si kadar olacak. Sporda tek amacımız var bir tane genç arkadaşımızı tinerden, terörden kurtarmak. Bizim sporda amacımız budur." dedi.

Başkan Aksoy'un, halk meclsininin muhtarlardan oluşması fikri vatandaşların itirazıyla oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla mahalleden bir kadın, bir erkek ve bir gençten oluşan 3 kişilik temsilci mecliste yer alacak. 22 Temmuz'da her mahalleye sandıkı konulacağını söyleyen Aksoy, bundan sonraki halk meclislerinin her ay Menemen Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekeleşeceğini duyurdu.