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Menemen Belediye Başkanı Yardımcısı saldırıya uğradı!

Menemen Belediye Başkanı Yardımcısı saldırıya uğradı!
01 Eylül 2022 Perşembe 15:22

İzmir Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Çakmak çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırılırken, 2 kişi de gözaltına alındı

İzmir'de, Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbettikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Menemen Belediye Parkı'nda darbedilen Mehmet Çakmak, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelilerin H.B. ve T.G olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Çakmak ve şüpheliler arasında eski öğretmen evinin kiralanması nedeniyle tartışma çıktığı, zanlıların Çakmak'a sopayla saldırdıktan sonra kaçtıkları öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #menemen #Başkan Yardımcısı #darp
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