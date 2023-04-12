Menemen Belediyesi Aşevi’nden her gün 10 bin sıcak yemek üretiliyor

Menemen Belediyesi Aşevi'nde 24 saat esasıyla çalışan personel tarafından hazırlanan 10 bin kişilik iftar yemeği, yine belediyenin araç ve personeliyle ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Ramazan öncesi daha çok vatandaşa ulaşmak adına aşevini büyüttüklerini dile getiren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Ramazan paylaşmak, belediyecilik sahip çıkmaktır” diye konuştu.

Menemen Belediyesi, belediyecilik alanındaki çalışmalarını sosyal belediyecilik ile destekleyerek toplumsal dayanışmanın en iyi örneklerinden biri olan aşevi ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca belediye emekçileri tarafından hazırlanan 10 bin kişilik iftar yemeği, yine belediyenin araç ve personeliyle ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.



10 BİN YEMEK 25 BİN GIDA KOLİSİ



Ramazan ayının gereği olan dayanışma, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini Menemen’de yaşadıklarını dile getiren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Ramazan paylaşmak, belediyecilik sahip çıkmaktır. Bu düsturla hareket ederek belediyemizin aşevini mübarek Ramazan ayı öncesi genişlettik. Her zaman olduğu gibi bu Ramazan ayında da aşevimizde kazanlarımız kaynıyor, paylaştıkça bereketi artıyor. Menemen Belediyesi olarak geçen yıl Ramazan ayı boyunca, her gün 7 bin vatandaşımıza iftarlık sıcak yemek ulaştırmayı başardık. Bu yıl bu sayıyı 10 bine çıkarttık. Geçtiğimiz yıla göre ihtiyaç sahiplerimize dağıttığımız 10 bin erzak kolisini ise bu yıl iki katına çıkardık. Kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden destek olmaya özen gösteriyoruz. Ramazan ayının bereketini, birlik ve beraberliğini, gerek mahallelerde kurduğumuz gönül sofralarında gerek aşevimiz aracılığıyla yaşıyor ve yaşatıyoruz” dedi.





Aşevinde özenle ve özveriyle çalışan Belediye personeline de emekleri için teşekkür eden Pehlivan, “Rabbimden tuttuğumuz oruçların, yaptığımız duaların kabul olmasını temenni ediyorum. Sağlık sıhhat içinde hep birlikte nice Ramazanlara nice bayramlara ulaşmayı yüce Rabbimden niyaz ediyorum” diye konuştu.