Menemen Belediyesi maske üretimine başladı

Çin'de ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan, ülkemizde de görülmeye başlayan Koronavirüs salgını sonrası Menemen Belediyesi hastalıkla mücadele kapsamında maske üretmeye başladı.

Hasta sayısının her geçen gün artması sonucu ileride oluşacak maske sıkıntısına çözüm amacıyla harekete geçen Menemen Belediyesi, Menemen Devlet Hastanesi ile yaptığı görüşmeler sonrasında, hastane tarafından verilen maske malzemelerini alarak üretime başladı. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim Kurs Merkezi öğretmenlerinin yapacağı maskeler daha sonra Devlet Hastanesi'ne teslim edilecek.

Bu süreci birlikte aşacağız

Konu ile ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, açıklamasında, "Yaşantımızı olumsuz etkileyen Covıd-19 salgınıyla mücadele etmeye devam ediyoruz. Menemen Devlet Hastanemiz ile görüşmelerimiz sonucu, hastanemiz tarafından verilen maske malzemelerinden, Belediyemiz Mesleki Eğitim Kurs Merkezi hocalarımız maske üretimine başladı. Üretilen maskelerimizi Devlet Hastanemize teslim edeceğiz. İnanıyorum ki bu zor süreci birlikte aşacağız, #BirlikteYeneceğiz" dedi.