Menemen Belediyesi'nde yeni görevlendirmeler

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, adaylık döneminden bu yana her zaman vurguladığı şeffaflık anlayışını; yönetim kadrosunu personeller ve kamuoyuna sunarak tekrar gündeme taşıdı. Başkan Aksoy, belediye işçileri ile yaptığı toplantıda belediyenin hiyerarşik işleyişi ve sendikal haklar üzerinde durdu.

Menemen Belediyesi’nde Başkan Yardımcıları, Danışmanlar ve yönetim kuruluna ait isimlerin yanı sıra müdürlük atamaları Başkan Aksoy tarafından personellere birinci ağızdan duyuruldu. Aksoy yaptığı toplantıda önceki yönetime dair var olan düzenin tamamen değişeceğini, yönetimin ve işleyişin liyakate dayalı olacağını vurguladı. Ayrıca hali hazırda bulunan işçi sendikasının işçi haklarını korumanın ötesinde baltaladığına dikkat çekerek, “ Sendikaların başlıca görevi, işçinin haklarını korumak, güvenliğini korumak ve denetlemek ise bu durum bizde maalesef işlemiyor. Maaş anlamında, bir önceki yönetimin tamamen yeni gelecek yönetimi baltalama amacıyla yaptıkları zam personel giderlerinin üstüne çıkan ve mümkün olmayan rakamlardır. Ayrıca bu maaşlar konusunda; Lise mezunu, 2 yıllık – 4 yıllık üniversite mezunu ve yüksek lisans mezunlarının hepsinin aynı maaş alması doğru mudur ? Ya da 5 yıllık çalışan ile yeni işe alınmış kişilerin aynı oranda maaş almaları hangi akla uygundur. Bunlar liyakat dışıdır. Bu ayrımın ve denetimin sendika tarafından usulünce uygulanması gerekir. Yeni sendika ile beraber tüm bu unsurlar dikkate alınarak maaş çizelgeleri oluşturulacak ve işçilerin hakları korunacaktır” dedi.

Yönetim ve müdürlükler belirlendi

Şeffaf yönetim anlayışına vurgu yapan Aksoy, “ Bugün olduğu gibi bundan sonra da Belediyemize ait her türlü atılım ve çalışmalardan başta personellerimiz olmak üzere tüm Menemenliler bilgi sahibi olacaktır. Bu anlamda şeffaflık ilkemizden ödün vermeyeceğiz. Ayrıca işleyiş konusunda herkesin sorumlu olduğu birim ve müdürlük ayrımı yapılmıştır. Bundan sonra, önceki dönemde olduğu gibi her türlü sorun ve sıkıntı Belediye Başkanının kapısında çözülmek yerine hiyerarşik düzen gereği yetkili birimlerce hızlı ve usulünce çözüme ulaştırılacaktır” diyerek yönetim kadrosunu ve müdürlükleri paylaştı.

Başkan Yardımcıları :

· Mehmet CİN

· Noyan ÖZKAN

· Mustafa İLHAN

Başkan Danışmanları:

· Faik BOZKUŞ

· Ömer GÜNEY

Özel Kalem Müdürü:

· Uğraş YARAR

Muhtarlık İşlerinden sorumlu olan; Rahmi ARSLAN, META SU Müdürü; Hakan TAŞKINTUNA, Mali Hizmetler Müdürü; Nagehan Karaca, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü; Ebru ÖKTENOĞLU, Yazı İşleri Müdürü; Mithat GÜNERİ, Fen İşleri Müdürü; Barış CANALP, İmar ve Şehircilik Müdürü; Eyüp EVİRGEN, Etüt Proje Müdürü; Kaan AKÇAY, Bilgi İşlem Müdürü; Güvenç ŞAHİN, Zabıta Müdürü; Yusuf TEKİN, Emlak Müdürü; Serap İSKEÇELİ, Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürü; Hüseyin METE, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü; Zafer ÇALIŞKAN, Sosyal Yardım İşleri Müdürü; Barış ASLAN, Park İşleri Müdürü; Mustafa Kemal SÖNMEZ, Fen İşeri Şantiye Amiri; Fırat KOŞUM, Kenan YAŞATÜRK, Otobüs İşleri Amiri; Hıdır BOZKURT, Temizli İşleri Amiri; Nihat SAĞLAM, Toptan Çözüm ve Temizlik İşleri Amiri; Tarık ÖZGÖÇMEN, Güvenlik İşleri Amiri; Mustafa GÖNENYILMAZ, Gölpark Amirlerimiz; Ömer DUMAN ve Mehmet ERDEN, Kazımpaşa – Esatpaşa ve Zafer Mahalleleri Sorumlusu Yıldıray ELKATMIŞ, Beldelerin tamamından sorumlu olup direk Başkana bağlı olan beldeler müdürü; Yüksel COŞKUN, Emiralem Şube Sorumlusu; Ali EVGİ, Kültür İşleri Müdürü; Sevda YILDIRIM, Sosyal Market Sorumlusu Esra SÜRÜCÜYEN, İcra Taahuk Servisi Sorumlusu; Volkan BALOĞLU, Satınalma Servisi Sorumlusu; Teoman TUNA, Halkla İlişkiler Müdürü; Teoman TANRIVERDİ, Basın Yayın Müdürü; Haydar KOÇAK, Mesleki Eğitim ve Kurs Merkezi Sorumlusu; Ferda ÇANKAYA, Dershaneler Sorumlusu ve Müdürü; Kamber YAYLA, Altyapı ve Spor Okulları Müdürü; Adil ACAR, Tepe Sosyal Tesisleri Sorumlusu; Sait BAL, Kubilay Kültür Merkezi Sorumlusu; Mustafa DOĞAN, İsmet İnönü Kültür Merkezi Sorumlusu, Süleyman CANİKOĞLU, Sosyal Yardım İşleri Müdürü; Emine KOÇ, Ruhsat ve Denetim Müdürü; Barış ASLAY.